傳將代理體育署長三個月 林騰蛟：希望有好的人選 

立法院教育及文化委員會在今天邀請教育部與體育署列席，就東京奧運組團參賽情形及未來策進進行專題報告，教育部次長林騰蛟也針對未來體育署及國訓中心將落實的七大策進進行報告，其中包括擴充黃金計畫支援運動種類及參與人數，選手分級也從過去的3級增加至5級，針對3年後的巴黎奧運和7年後的洛杉磯奧運持續精選爭金奪牌選手。

今年東京奧運我國拿下2金、4銀、6銅的佳績，不但達到賽前設定的參賽目標，也超越了雅典奧運寫下的2金、2銀、1銅最佳紀錄，而今天教育部次長林騰蛟也帶領體育署副署長洪志昌、國訓中心執行長李文彬等人接受備詢。

針對這次東京奧運後的未來策進，林騰蛟也做了七大策進報告，包括涉及選手重要權益事項應事前充分溝通說明、精進黃金計畫並啟動2024巴黎奧運備戰、國訓中心運動科學支援量能再深化、如期如質完成國訓中心三期計畫、提升選手零用金支給、鼓勵民間贊助投入、建置全國原住民族學校體育人才運動地圖。

其中針對今年東京奧運發生的商務艙事件，林騰蛟表示，在東京奧運之後，已針對包含明年重要賽事，在機位上安排部分在做評估和檢討，未來也會充分溝通和說明，「其中杭州亞運大概是我們所有團隊人數最多的，挑戰當然是最大的，體育署也邀請民航局和交通部和國內航空公司，就各種可行方案積極評估當中。」

此外，國訓中心在今年7月就通過黃金計畫2.0版本，擴充支援運動種類及參與人數，選手分級也從過去的3級提升至5級，其中第4、5級納入的包括世大運、亞錦賽、世青賽、青奧個人項目前3名，亞青賽、青年亞運會前2名，和國內正式錦標賽特殊成績表現者，林騰蛟也說：「第4、5級就是希望避免有遺珠之憾，同時也希望做一些觀察。」

對於外傳將代理體育署長三個月，林騰蛟則強調三個月是「媒體報導」，至於人選部分，「潘（文忠）部長在積極覓尋當中，這部分的話，大家都很期待，我們一方面尊重部長職權，希望有好的人選來擔任署長。」

至於體發會日前解編，林騰蛟也作出解釋，並強調不影響體育發展運作，「體發會併同其他的委員會，階段性任務完成，所以經過解編，不過回歸到一般正常行政程序，教育部體育署作為體育主管機關，會擬定相關計畫，需要行政院做一個跨部會協調部分，也會特別請行政院召開相關會議做一個處理，在整個機制上並不會影響到體育發展運作。」