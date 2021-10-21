動滋券第二次抽籤7組號碼出爐 抽出50萬386份

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，繼14日由「鞍馬王子」李智凱等人抽出首批約50萬份後，今天邀請剛結束生涯最後一場全運會的跆拳道國手劉威廷擔任抽籤嘉賓，最終抽出身分證末2碼為91、11、04、18、57，末3碼498、756者中籤，累計抽出50萬386份。

動滋券抽籤進入第二周，今天抽籤儀式邀請到劉威廷於樂透機抽出第二波動滋券幸運號碼，只要今天前於振興五倍券共通平台登記動滋券，且身分證末碼符合，即可於10月25日起至動滋網領取，11月1日起開始抵用。

今天活動現場也邀請職籃業者共襄盛舉，包括PLG和中華籃協共同宣傳加碼券措施，希望能吸引更多球迷入場觀看球賽，PLG執行長陳建州說：「動滋券對於我們運動產業和聯盟很重要，PLG邁入第二年，上季我們上座率高達百分之84，今年有動滋券可以鼓勵還沒進場的球迷進場觀賽。」

而擔任抽籤嘉賓的劉威廷，日前剛在全運會進行了選手生涯最終戰，他也透露上周動滋券並沒有中籤，「我很愛看比賽，不管籃球還是棒球，我本身就住彰化，只要夢想家在彰化比賽，真的很多人，我雖然還沒進去看過，但如果有機會就會進場應該非常棒。中華職棒我也看過幾次，我從小就是象迷。」

動滋券在去年首度上路後引發各界熱烈迴響，今年2.0版本則將適用於「做運動」、「看比賽」，在14日抽出首批50萬103份，今天則是抽出50萬386份，接下來還將於10月28日與11月4日進行最後兩階段抽籤。