快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動滋券第二次抽籤7組號碼出爐 抽出50萬386份

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
動滋券2.0第二周抽獎結果出爐。 截圖自影片
動滋券2.0第二周抽獎結果出爐。 截圖自影片

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，繼14日由「鞍馬王子」李智凱等人抽出首批約50萬份後，今天邀請剛結束生涯最後一場全運會的跆拳道國手劉威廷擔任抽籤嘉賓，最終抽出身分證末2碼為91、11、04、18、57，末3碼498、756者中籤，累計抽出50萬386份。

動滋券抽籤進入第二周，今天抽籤儀式邀請到劉威廷於樂透機抽出第二波動滋券幸運號碼，只要今天前於振興五倍券共通平台登記動滋券，且身分證末碼符合，即可於10月25日起至動滋網領取，11月1日起開始抵用。

今天活動現場也邀請職籃業者共襄盛舉，包括PLG和中華籃協共同宣傳加碼券措施，希望能吸引更多球迷入場觀看球賽，PLG執行長陳建州說：「動滋券對於我們運動產業和聯盟很重要，PLG邁入第二年，上季我們上座率高達百分之84，今年有動滋券可以鼓勵還沒進場的球迷進場觀賽。」

而擔任抽籤嘉賓的劉威廷，日前剛在全運會進行了選手生涯最終戰，他也透露上周動滋券並沒有中籤，「我很愛看比賽，不管籃球還是棒球，我本身就住彰化，只要夢想家在彰化比賽，真的很多人，我雖然還沒進去看過，但如果有機會就會進場應該非常棒。中華職棒我也看過幾次，我從小就是象迷。」

動滋券在去年首度上路後引發各界熱烈迴響，今年2.0版本則將適用於「做運動」、「看比賽」，在14日抽出首批50萬103份，今天則是抽出50萬386份，接下來還將於10月28日與11月4日進行最後兩階段抽籤。

延伸閱讀

動滋券第二周幸運號碼抽出！ 領取、使用注意事項一次看

全運會／楊俊瀚200公尺4連霸 不抱衛冕心態盡力突破

全運會／鐵人三項漏報名 柯文哲承諾1周內提出檢討報告

全運會／黃渼茜游泳奪5金 隔天立刻回歸「打卡上班」

相關新聞

動滋券第二次抽籤7組號碼出爐 抽出50萬386份

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，繼14日由「鞍馬王子」...

全運會／豪取8金2銀 「蝶王」仍有遺憾

東京奧運國手在全運會大放異彩，拳擊「四金釵」昨天全部打下金牌，台北市「蝶王」王冠閎在游泳最終日包辦兩金後，單屆全運會豪取...

全運會／湯包、雷母回母校 加油聲助奪牌

東京奧運射箭國手「湯包」湯智鈞昨天在全運會射箭男子組個人金牌戰射退蘇于洋，本屆賽事以二金一銀佳績作收，同樣代表新北市出賽...

2022萬眾騎BIKE 火熱開放報名

點我速洽報名網站 本次活動路線由 大甲出發 沿途經過社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮，最後回到大甲鎮瀾宮進行大獎摸彩。 活動紀念品 活動紀念衫：輕薄透氣舒適穿，

丹麥羽賽／遭大馬一哥逆轉 王子維首輪止步

我國世界排名第10的「羽球王子」王子維丹麥公開賽籤運不佳，首輪就碰世界排名第8的馬來西亞「一哥」李梓嘉，兩名好手今天首度...

射擊／創新教育加速器計畫加持 新北市全運會創佳績

以新北市林口高中為主體的新北市女子射擊10公尺空氣步槍隊，在全國運動會團體賽總成績1875.6分，超越兩年前桃園市隊保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。