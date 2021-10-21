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全運會／三破大會 舉重奇才汪凌蓁87公斤以上級摘金

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊
汪凌蓁代表桃園市舉重隊出戰女子87公斤級以上賽事。 圖／楊以恩攝影
汪凌蓁代表桃園市舉重隊出戰女子87公斤級以上賽事。 圖／楊以恩攝影

(賽事特派員 / 李睿宸、楊以恩)

全運舉重賽落幕，女子 87 公斤以上級，年僅 18 歲的桃園選手汪凌蓁今(20 日)三破大會紀錄，奪得金牌。

女子 87 公斤級以上頒獎，由左至右為鐘芸伶（屏東縣）、汪凌蓁（桃園市）、陳玟伶（臺中市） 圖/ 楊以恩攝影

汪凌蓁從小熱愛運動，國中運動會時被桃園壽山高中教練陳佳伶發掘，開啟舉重生涯。她回憶：「國中體重 100 多公斤，但全班跑 100 公尺時我是第一名，同學都嚇到。跟同學『阿秋把』（比腕力），我都是第一個開始，然後贏了一輪，最後贏家還是我」。國三才開始接觸舉重的汪凌蓁今日狀態極佳，抓舉第二次試舉（106 公斤）就打破上屆全運會、由新北市江芷琦創下的大會紀錄 100 公斤，挺舉更在第一次試舉就舉出 125 公斤改寫大會紀錄（123 公斤），第二次試舉 130 公斤成功，將大會紀錄再推高。但在第三次試舉挑戰自己所維持的全國紀錄（137 公斤）時失利，最終仍以破大會紀錄（218 公斤）的總和 236 公斤，為桃園市再添一面金牌。

談到接下來的目標，汪凌蓁說：「當然是亞運，希望今年能達標（246 公斤）。」本屆全運會舉重四天賽事、男女各 7 個量級比賽已落幕。本屆共有 16 名舉重選手破大會紀錄，其中新北市陳玟卉、臺北市董秉誠打破全國紀錄，而高雄市喜收4金2銀3銅，是本屆全運舉重賽最大贏家。<

汪凌蓁以抓舉106公斤、挺舉130公斤、總和236公斤的成績奪得女子87公斤級以上金牌。 圖／楊以恩攝影

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舉重 全運會 陳玟卉

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