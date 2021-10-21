全運會／馮俊凱與七連霸擦肩 奪銀見證自由車板塊轉移

男子組公路賽由杜志濠(中)奪得金牌，馮俊凱(左)銀牌，盧紹軒(右)銅牌（圖片來源：美利達自行車）

110年全運會自由車公路賽項目，男子組由台北市隊杜志濠奪冠拿下本屆全運會第4金，同屬領先集團的台中市隊馮俊凱、南投縣隊盧紹軒分居2、3兩席。女子組方面，由高雄市隊邱聖芯單飛進站，台中市隊曾可妡、屏東縣隊蔡雅羽陸續進站，成為銀、銅兩面獎牌的得主。

在最後十公路的長爬坡中，馮俊凱（前）做出一波攻勢，篩選出4人領先小組 （圖片來源：美利達自行車）

本日男子組戰況激烈，除了終點前的決勝坡，北海岸的風雨成為選手們的考驗。途中領先集團幾度更迭，作為競爭力最強的兩大隊伍，台北市隊和台中市隊未曾缺席，但一如阿凱的預測，在進入北15線過後，最終勝負還是要在最後的領先集團中產生。

馮俊凱(左)在最後衝刺時沒有把握好，與全運會七連霸擦身而過（圖片來源：美利達自行車）

全運會六連霸在本屆止步，對於阿凱而言不免遺憾，賽後的他也分享自身心得。「就我來說，目前的狀態調整就是到這個地方，感覺就是差了一口氣，應該還可以調整得更好一點。我的隊友陳建良完成工作後，我在最陡的地方做了一次試探性的攻擊，把最後的4人領先集團篩選出來，很可惜在最後衝刺的時候沒有把握得很好。」

刷新上一屆的銀牌，奪下后冠的高雄市隊邱聖芯表示：「這一勝對我來說很重要，知道這是屬於我的路線，我必須去把握拿下。這也是我騎車這麼久以來拿下最大的勝利。因為攸關亞運資格，接下來的全國錦標賽會很關鍵。」

蕭美玉(左)執行車隊任務，全力在主集團壓陣（圖片來源：美利達自行車）

台中市隊蕭美玉排名本日第4，也是集團中最速的一員：「我們隊的戰術就是要扛曾可妡出去，而玉田路的坡段是最後的機會。假如人多的話，戰況就會變得比較複雜，但是3個人我們可以保證前3名，和學妹在前面壓速度是我們當時的戰略。」

女子組公路賽由邱聖芯(中)奪得金牌，曾可妡(左)銀牌，蔡雅羽(右)銅牌（圖片來源：美利達自行車）

昨天在個人計時賽奪冠的高雄市隊黃亭茵，知道自己在這個路線的機會不大，她以靜觀其變形容今天的戰術。看到有高雄市隊的學妹在前，加上主集團前方台中市隊大軍壓陣，她知道女子組最終的大局已定，本屆粉紅小鋼炮以3金2銀的成績作收。

粉紅小鋼炮黃亭茵本屆全運會以3金2銀的成績作收（圖片來源：美利達自行車）

阿凱對本屆全運會的總結：「杜志濠最近的狀態確實很不錯，很開心看到年輕一輩的上來，因為過去全運會都是台中市隊當家，這一屆整個台北市隊進步程度非常的大，整體來說，我認為這樣的轉變，台灣的自由車環境會更有國際競爭力。」

馮俊凱(左)樂見各縣市車隊實力的轉變，讓台灣的自由車環境會更有國際競爭力（圖片來源：美利達自行車）

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