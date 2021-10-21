2022萬眾騎BIKE 火熱開放報名

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本次活動路線由 大甲出發 沿途經過社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮，最後回到大甲鎮瀾宮進行大獎摸彩。

活動紀念品

活動紀念衫：輕薄透氣舒適穿，運動穿著輕鬆又舒適

噴霧水壺：身體補水臉部也要補水，邊喝邊噴霧降溫

輕巧速口袋：運動重包OUT 輕巧小體積束口袋是最佳選擇

完騎紀念鑰匙圈：想別哪裡就別哪裡完騎紀念不只可以紀念還很實用

網路報名享優惠

活動報名期間團體報名達10人(含)以上，加贈台塩鹼性離子水，滿30人(含)以上則享有報名費95折優惠。揪團報名送好水10人👉1箱20人👉2箱30人👉3箱、報名費享95折40人👉4箱、報名費享95折詳情請見 https://lohasnet.tw/Folkbiking2022/#news

※此活動優惠請先確認繳費金額後再進行繳費，避免影響自身權益，如有問題請先洽詢報名網站【樂活報名】05-5510310

※活動適用2022萬眾騎BIKE樂活網路報名

※團體報名系指同一訂單，追加、合併訂單無法適用本優惠

※商品將以兌換券方式與物資一併寄出，一律於活動當日憑券至指定地點兌換，當日未兌換者視同放棄