快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

2022萬眾騎BIKE 火熱開放報名

運動筆記 / 無所不在

點我速洽報名網站

本次活動路線由 大甲出發 沿途經過社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮，最後回到大甲鎮瀾宮進行大獎摸彩。

活動紀念品

活動紀念衫：輕薄透氣舒適穿，運動穿著輕鬆又舒適

噴霧水壺：身體補水臉部也要補水，邊喝邊噴霧降溫

輕巧速口袋：運動重包OUT 輕巧小體積束口袋是最佳選擇

完騎紀念鑰匙圈：想別哪裡就別哪裡完騎紀念不只可以紀念還很實用

網路報名享優惠

活動報名期間團體報名達10人(含)以上，加贈台塩鹼性離子水，滿30人(含)以上則享有報名費95折優惠。揪團報名送好水10人👉1箱20人👉2箱30人👉3箱、報名費享95折40人👉4箱、報名費享95折詳情請見 https://lohasnet.tw/Folkbiking2022/#news

※此活動優惠請先確認繳費金額後再進行繳費，避免影響自身權益，如有問題請先洽詢報名網站【樂活報名】05-5510310

※活動適用2022萬眾騎BIKE樂活網路報名

※團體報名系指同一訂單，追加、合併訂單無法適用本優惠

※商品將以兌換券方式與物資一併寄出，一律於活動當日憑券至指定地點兌換，當日未兌換者視同放棄

相關新聞

動滋券第二次抽籤7組號碼出爐 抽出50萬386份

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，繼14日由「鞍馬王子」...

全運會／豪取8金2銀 「蝶王」仍有遺憾

東京奧運國手在全運會大放異彩，拳擊「四金釵」昨天全部打下金牌，台北市「蝶王」王冠閎在游泳最終日包辦兩金後，單屆全運會豪取...

全運會／湯包、雷母回母校 加油聲助奪牌

東京奧運射箭國手「湯包」湯智鈞昨天在全運會射箭男子組個人金牌戰射退蘇于洋，本屆賽事以二金一銀佳績作收，同樣代表新北市出賽...

全運會／黃渼茜游泳奪5金 隔天立刻回歸「打卡上班」

從高中就是「時間管理大師」，台北市的東京奧運國手黃渼茜進入台灣大學仍在課業和游泳中找平衡，今年結束110年全運會所有賽程...

2022萬眾騎BIKE 火熱開放報名

點我速洽報名網站 本次活動路線由 大甲出發 沿途經過社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮，最後回到大甲鎮瀾宮進行大獎摸彩。 活動紀念品 活動紀念衫：輕薄透氣舒適穿，

丹麥羽賽／遭大馬一哥逆轉 王子維首輪止步

我國世界排名第10的「羽球王子」王子維丹麥公開賽籤運不佳，首輪就碰世界排名第8的馬來西亞「一哥」李梓嘉，兩名好手今天首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。