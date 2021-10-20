丹麥羽賽／遭大馬一哥逆轉 王子維首輪止步

我國世界排名第10的「羽球王子」王子維丹麥公開賽籤運不佳，首輪就碰世界排名第8的馬來西亞「一哥」李梓嘉，兩名好手今天首度碰頭就打滿3局，王子維雖先下一城但沒能把握決勝局領先，21：12、9：21、18：21遭逆轉，無緣16強。

總獎金85萬美金的丹麥公開賽屬BWF超級1000分系列賽，今年賽事皆在湯優盃後舉行，今天中華羽球隊共有6組選手上陣，唯一排在轉播場的就是東京奧運奪金的黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋及王子維。

兩組台將對手剛好都碰馬來西亞選手，不過列男雙第3種子的「麟洋配」以21：14、21：18拍下馬來西亞新組合吳蔚昇／劉雋程，王子維和李梓嘉大戰50分鐘卻遭逆轉。

世界排名已到第8的李梓嘉，有著186公分的好身材，是「拿督」李宗偉後的男單希望，今天首度碰王子維首局雖只拿12分，但很快調整，第二局壓制王子維得分在個位數。

決勝局王子維一度取得8：3優勢，但換場前就先被9：9追平；換場後兩人7度戰平，王子維雖曾握有18：17領先，但李梓嘉連拿4分逆轉，成為50分鐘大戰的勝利。

同時間出賽的男雙組合李哲輝／楊博軒，以兩個21：19拍下印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），和「麟洋配」同闖第二輪；李哲輝稍早和許雅晴的混雙也過頭關，單日迎接兩勝。

接續包括「一哥」周天成和男雙「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯都將上場。