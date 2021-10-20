射擊／創新教育加速器計畫加持 新北市全運會創佳績

以新北市林口高中為主體的新北市女子射擊10公尺空氣步槍隊，在全國運動會團體賽總成績1875.6分，超越兩年前桃園市隊保持的原大會紀錄1862.7分，新北市林口高中校長高栢鈴表示，很大部分歸功於新北市政府教育局的創新教育加速器計畫，學校在軟硬體提升下，不斷培育出優秀好手。

高栢鈴指出奧、亞運射擊好手林穎欣來自林口高中，這次搭配兩位學妹周亞瑄和陳淇，順勢破紀錄奪金，而其中陳淇和林穎欣分獲個人賽的銀牌跟銅牌，「創新教育加速器是一系列對於射擊培訓的計畫，在這樣的支持下，我們一步一腳印，幫助選手屢創佳績。」

林口高中為國內基層射擊發展重鎮，這些年著重空氣手槍與步槍，在新北市政府教育局的創新教育加速器計畫支持下，改善射擊場建置，除基礎設施空調設備，特別從機械靶位改成電子靶位，幫助選手接軌國際。

東京奧運射擊國手林穎欣樂見母校軟硬體進化，對將來小選手成長，助益良多，「裝備跟硬體設備升級，幫助學弟、妹很大。電子靶與紙靶亮度完全不一樣，打起來差很多，眼睛還要適應一段時間，而且國際賽都是用電子，所以這樣可以讓他們很快去調整，去習慣。」

目前高二的陳淇首次參加全國運動會，她覺得學校練習場硬體改善，裝備提升，可以讓選手更專心訓練，「我個人比較喜歡電子靶，畢竟比賽都是電子，不用再重新去適應，差別不會太大。」

陳淇特別感謝創新教育加速器計畫中，學校射擊隊聘請物理治療師，「這對我們幫助很大，尤其我比較瘦小，訓練負重有時太久，容易造成膝蓋肩膀疲勞，有她們指導我們，教我們從訓練肌力跟一些休息調整的方法，讓我們比較放鬆一點。」