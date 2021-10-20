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全運會／楊俊瀚200公尺4連霸 不抱衛冕心態盡力突破

中央社 / 新北20日電
110年全國運動會男子組田徑200公尺決賽20日在板橋第一運動場舉行，代表花蓮縣出賽的短跑好手楊俊瀚（右）以20秒72成績，成功摘金。 中央社
110年全國運動會男子組田徑200公尺決賽20日在板橋第一運動場舉行，代表花蓮縣出賽的短跑好手楊俊瀚（右）以20秒72成績，成功摘金。 中央社

「台灣最速男」楊俊瀚全運會男子100公尺連4屆摘金後，今天在200公尺成功以20秒72捍衛4連霸，面對國內好手競爭，他表示，不會抱著衛冕者的心態，而是盡力突破。

110年全國運動會田徑項目在板橋第一運動場舉行，楊俊瀚18日先在男子100公尺決賽以10秒29摘金，締造4連霸，今天繼續在200公尺尋求衛冕。

楊俊瀚在男子200公尺決賽以20秒72，為花蓮縣再添1金，順利完成4連霸霸業，而台中市葉守博以21秒04拿下銀牌，屏東縣王偉旭以21秒18鍍銅。

跳遠好手林昱堂這次在全運會挑戰100公尺，預賽跑出生涯最佳10秒24，躍居歷年第2傑，也讓楊俊瀚感受到競爭，他賽後接受聯訪時坦言：「很久沒有在國內比賽有這樣大競爭。」

不過楊俊瀚強調，不會抱著來衛冕的心態，而是以自己為出發點尋求突破，至於名次則是盡自己最大努力完成。

男子跳高決賽部分，代表彰化縣的向俊賢以2公尺21，進帳1面金牌，身為跳高全國紀錄保持人的他透露，原本2018年已設定好「退休賽事」，一度將今年全運會視為最後一屆參賽。

不過，在全運會達到亞運參賽標準後，向俊賢可能再視情況調整退休計畫，他表示，若達到巴黎奧運參賽標準，不排除延後退休。

楊俊瀚 全運會 田徑

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