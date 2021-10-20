全運會／黃渼茜游泳奪5金 明天立刻回歸「打卡上班」

從高中就是「時間管理大師」，台北市的東京奧運國手黃渼茜進入台灣大學仍在課業和游泳中找平衡，今年結束110年全運會所有賽程馬上回歸實習身分，明天早上9點就準備到中華奧會打卡上班，研究所生活一刻也不得閒。

黃渼茜從高中到大學、研究所都就讀第一學府，就讀台大運動管理研究所的她提到，研究所更多時間要自己安排，期間雖歷經備戰東京奧運，她仍希望明年夏天就能拿到畢業證書。

台灣游泳選手多是學生運動員，離開學校面臨現實壓力，繼續選手身分的並不多，希望明年畢業的黃渼茜透露，現階段仍會想繼續征戰國際賽，明年杭州亞運就是目標，不過就像打算兩年從研究所畢業，競技路繼續突破也是另個挑戰。

東奧後就開始為全運會準備，黃渼茜110年全運會從100公尺自由式、400公尺自由式接力、400公尺混合式接力、50公尺自由式和今天最後的50公尺蝶式全部奪金，其中400公尺自由式接力和隊友一起打破全國紀錄，50公尺蝶式也游出破大會紀錄的26秒97成績。

黃渼茜提到，為備戰全運會，她和「水道速男」吳浚鋒一起請了物理治療師，幫助身體恢復，是今天還能打破大會紀錄的幕後功臣。

今天雖差一點達到亞運參賽標準26秒73，黃渼茜仍開心完成今年任務，「感覺很棒，可以回家休息了！」

她現在正在中華奧會實習，明天早上9點就要打卡上班，沒有太多放鬆時間。