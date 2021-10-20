全運會／最終日再奪2金 「蝶王」王冠閎成8金大贏家

經過職業賽和東京奧運洗禮，台北市「蝶王」王冠閎在110年全運會成最大贏家，連同今天包辦50公尺蝶式和400公尺自由式金牌，他有參賽的10個項目斬獲8金2銀，成今年全運會最多金得主。

全運會游泳今天在北市大學詩欣館進行最終日賽程，王冠閎先在50公尺蝶式以24秒53摘下第7金，壓軸的400公尺自由式決賽再和台中市的東奧國手王星皓上演雙雄對決，最後50公尺加速衝到領先的王冠閎以3分52秒30觸壁，壓下王星皓的3分54秒54，單日又是雙金進帳。

雖成泳池大贏家，王冠閎仍覺得美中不足，「今天兩項離全國紀錄都差一點點，所以看到成績沒有那麼滿意，不過還是很開心可以拿到雙金。」

50公尺蝶式全國紀錄是林建良3年前香港公開賽游出的24秒42，400公尺自由式全國紀錄則是王星皓上屆全運會游出的3分51秒57。

壓軸的400公尺自由式，最後200公尺就看王冠閎和王星皓正面對決，王冠閎笑說：「有看到他300後有慢慢加上來，50蝶有消耗到一點體力，300時沒想和他硬衝，把自己體力留在最後100，最後50就全力衝刺。」

上屆拿下6金的王星皓，今年報名11項仍有3金4銀2銅入袋，且最後一項讓他十分過癮，「刺激啊，滿好的一場，不管是自己游或是和冠閎對決，只是體力不太夠，如果比300公尺可能會更刺激！」

王星皓提到，今年全運會有感受到東奧帶來的效應，儘管是「閉門」舉行，仍多了許多泳迷關注，是過去3屆不曾有的感受。