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全運會／陳傑17金到手平紀錄 跨欄連霸中斷卻感欣慰

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
陳傑（中）雖然無緣在全運會完成男子400公尺跨欄7連霸，但仍為學弟彭名揚跑出佳績感到開心。圖／全運會提供
陳傑（中）雖然無緣在全運會完成男子400公尺跨欄7連霸，但仍為學弟彭名揚跑出佳績感到開心。圖／全運會提供

29歲的「跨欄王子」陳傑今天在全運會田徑男子400公尺跨欄決賽，雖然挑戰7連霸失利，不過在男子1600公尺接力賽幫助台中市拿下金牌後，個人全運會第17面金牌順利到手，追平吳文騫的田徑最多金紀錄，讓他笑稱「下一屆又要出來了。」

陳傑今天在男子400公尺跨欄挑戰7連霸，雖然最終跑出個人近2年最佳的49秒84，但代表桃園市出賽的彭名揚卻跑出個人生涯最佳、我國歷年第三傑的49秒72摘金，中斷陳傑的霸業。

雖然在全運會的連霸中斷，不過陳傑賽後仍是心情輕鬆的面對，甚至誇讚彭名揚早有如此實力，「其實我還蠻開心的，畢竟很久沒有在國內賽事同場有兩名選手跑到49秒，而且今天也是我繼2019年後再一次跑到49秒，不過如果他在我年輕時就跑出來可能會更好，有點『相見恨晚』。」

陳傑透露，今年成績一度起起伏伏，讓他也對於自己產生懷疑，但在今天跑出50秒內的成績並達到亞運餐參賽標準後，也算是找回信心，他也強調會把明年的亞運當作是生涯的檢測點，再來評估後續的方向。

雖然無緣在400公尺跨欄摘金，但陳傑仍代表台中市拿下男子1600公尺接力金牌，進帳個人全運會生涯第17金，追平吳文騫的田徑最多金紀錄，不過他笑稱自己也是「賽後才知道」，「看來我下一屆又要出來了，學長可能也已經開始準備了。」

陳傑 全運會 田徑

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