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全運會／18年前教練奪金 林郁婷連霸寫特別紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
林郁婷連4屆全運會都打下金牌。圖／110年全運會提供
林郁婷連4屆全運會都打下金牌。圖／110年全運會提供

新北市相隔18年再舉辦全運會，拳擊賽場同樣安排在鶯歌工商舉行，回到母校出賽的東京奧運國手林郁婷，今天除在60公斤級擊敗台北市吳沛儀連霸成功，還寫下特別的師徒同場金牌紀錄。

林郁婷教練曾自強也是選手出身，選手生涯曾4度參加全運會，唯一一面金牌就是18年前的新北上度主辦全運會時；今年新北再當東道主，同樣的鶯歌工商，這次曾自強成金牌教練，看著愛徒站上頒獎台，讓他笑說：「這是冥冥中注定！」

東京奧運首度登上夢想殿堂的林郁婷，排名高居女子57公斤級世界第1，被看好有奪牌甚至奪金機會，不料首戰就碰2019年世錦賽奪金的菲律賓好手佩特西奧（Nesthy Petecio），最終以2：3出局。

落敗結果，林郁婷師徒比任何人都失落；兩人比賽完當天就長談超過1小時，曾自強確定林郁婷要挑戰巴黎奧運的決心後，還沒回到台灣就已恢復訓練，回台後林郁婷也在世錦賽選拔中出線，今天打下連4屆的全運會金牌後，下月就要赴土耳其參加世錦賽。

林郁婷坦言，東奧結束超過2個月的現在，都還在面對不如預期的結果，她打起精神說：「人生想要一次成功，少之又少，就去改善，把東奧這次當作之後成功經驗，也是警惕自己，之後比賽要愈來愈好。」

世錦賽就是林郁婷重振旗鼓的舞台，「期許有金牌，把奧運前準備的都發揮出來。」

林郁婷 全運會

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