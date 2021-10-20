全運會／劉威廷到場觀戰 向俊賢要回金牌談退休規劃

110年全運會田徑賽事在今天進行最後一天賽程，男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，在學弟的步步緊逼下跳出個人近年最佳成績，在男子跳高決賽以2公尺21要回上屆失守的金牌，讓一度將今年全運會當作個人最後一屆的他也透露，假使能達到巴黎奧運參賽標準，不排除暫延退休計畫。

身為男子跳高全國紀錄保持人的向俊賢，過去在全運會已拿下5面金牌，不過上屆全運會卻遭到學弟傅兆玄超越中斷霸業，不過這屆全運在面對傅兆玄與張騰仁兩名學弟的夾擊下，向俊賢也展現出全國紀錄保持人風範，在前4高度都一跳通過。

其中在2公尺18時，向俊賢也成為三人中唯一試跳成功的選手，金牌提前入袋，隨後他又挑戰2公尺21同樣是一跳通過，達到亞運參賽標準，最後則是向破自己全國紀錄的2公尺30進行挑戰，只可惜三跳都未能通過。

向俊賢表示已經2年多沒有跳過2公尺21，上次向全國紀錄發起挑戰更已是4年前，他也感謝兩名學弟給予他很多壓力，「他們都很優秀，這是一件好事，只有一個人在領跑要創佳績是非常困難的，感謝他們給我壓力，讓我再創佳績。」

今天比賽過程中，今年全運會剛結束選手生涯最終戰的跆拳道國手劉威廷，也到場為好友向俊賢打氣，向俊賢透露，其實早在2018年他就已經設定好「退休賽事」，並一度把今年全運會當作是最後一屆。

不過在達到亞運參賽標準後，向俊賢也強調將會再視狀況，如果再達巴黎奧運參賽標準，也不排除將退休計畫往後延，他也感嘆如果能早幾年有學弟一起加入競爭，或許自己能展現出更好的狀況，「我也希望用剩下的幾場比賽繼續提高競技水平，能夠帶著學弟一起比賽。」