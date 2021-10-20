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全運會／馬皓瑋擊敗師父張銘煌 台中痛失鉛球10連霸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市選手馬婷霞奪全國運動會跆拳73公斤以上級摘金。圖／南市體育處提供
台南市選手馬婷霞奪全國運動會跆拳73公斤以上級摘金。圖／南市體育處提供

全國運動會明天閉幕，台南市代表隊今天再傳捷報，田徑鉛球好手馬皓瑋對上台中市全國紀錄保持人張銘煌，馬以18公尺85奪冠，中止師父張銘煌10連霸的紀錄。另馬婷霞在跆拳道73公斤以上級也一路過關斬將奪下金牌，完成2連霸。南市已獲24金22銀40銅，超越2年前20金紀錄，市長也在第1時間恭賀奪金選手。

黃偉哲表示，今日奪金的2名選手，剛在全大運完成3連霸以上成績，也是近年代表我國參加各項國際大型比賽的優秀選手。馬皓瑋在10月初全大運即取得2022杭州亞運門票，而馬婷霞在2019世大運奪金後，連續2屆代表台南參戰全運會，寫下2連霸的紀錄，未來也將積極備戰年底的國手選拔賽，力拼2022年成都世大運參賽資格。

馬皓瑋在2年前全運會僅以0.36公尺之微輸給當時在國訓中心的指導教練張銘煌，奪下銀牌，便積極訓練調整體能和技術，成績也突飛猛進往前推進1公尺。去年青年盃擲出18公尺75，躍升國內鉛球第2傑，今年全大運再將成績推進，擲出18公尺80完成3連霸，同時也取得2022年杭州亞運門票。

這次全運會馬皓瑋先在18日的鐵餅項目奪下銀牌並創個人最佳紀錄，今日在拿手的鉛球項目中漸入佳境，於第5擲以18公尺80 平個人最佳紀錄，第6擲以18公尺85再創個人最佳紀錄奪下金牌。

跆拳道73公斤級馬婷霞曾於2019年拿破里世大運奪得女子團體組金牌，今年6月參加亞洲跆拳道錦標賽拿下銅牌，這次全運會冠軍戰對上台中市李祖萱，戰況一度陷入膠著，最終以兩次近身頭部攻擊拉開比數，最後以26比19奪冠，完成2連霸。

另台南市代表隊今日在軟式網球混雙包辦金銀牌，女子籃球、女子田徑800公尺、跆拳道男子87公斤級、跆拳道品勢團體賽皆獲得銅牌。至今日下午5時共獲得4金22銀40銅共86面獎牌，寫下縣市合併以來最佳成績。

台南市田徑鉛球好手馬皓瑋在全國運動會，奪下鉛球金牌。圖／南市體育處提供
台南市田徑鉛球好手馬皓瑋在全國運動會，奪下鉛球金牌。圖／南市體育處提供

跆拳道 全運會 全大運

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