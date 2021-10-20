全運會／母校出賽摘2金1銀 湯智鈞：歡呼愈多愈想表現

今年在東京奧運射下男團銀牌、男子個人賽第4名的「湯包」湯智鈞，今年全運會不僅是地主選手，射箭賽事還是在他的母校明德高中舉行，儼然成為個人主場，在今天奪下個人賽金牌後就有不少學弟、學妹上前要求合照，讓他直言有在家比賽的感覺。

今年東京奧運後人氣暴漲的湯智鈞，這次回到讀了6年（國、高中部）的母校明德高中參加全運會射箭賽事，成為校內師生關注的焦點，在今天個人賽比賽過程中，就有不少學生在老師帶領下到場邊觀賽，為他與同樣畢業於明德的雷千瑩加油打氣，賽後更引發學弟妹爭相合照。

在今天金牌戰擊敗同樣代表新北市出賽的蘇于洋，拿下全運會生涯首面個人賽金牌後，湯智鈞也直言，這幾天賽事有不少學弟妹到場加油，讓他覺得有在家比賽的感覺，他也透露過去面對大場面總會發抖的他，在經過奧運洗禮後出現改變，「現在我是場邊加油聲音越大，我就愈想表現，腦袋也愈清晰。」

在今年東京奧運後人氣暴漲，也讓湯智鈞發生不少有趣的事情，包括走在路上被民眾叫住，也嘗試了不少拍攝活動，不過他也笑稱自己還是比較喜歡當選手，「接下來我還是會繼續調整，讓自己愈來愈好，目標當然就是奧運金牌。我總是告訴自己，沒有最好，只有更好。」

今天女子個人賽則由18歲的邱意晴射退同樣代表桃園市出賽的彭家楙，上屆全運會在32強就止步的邱意晴表示，能夠拿下金牌，還是擊敗被她當作學習對象的彭家楙，確實是預料之外，不過她也表示接下來將會把目標放在亞運選拔上，「希望能跟學姊一起參加。」