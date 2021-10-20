快訊

F-16A演習返航發現蒙皮破損 空軍初判炮彈射出破裂導致

時隔三年終於見面 真子公主一聽見未婚夫的腳步聲就哭了

全運會／母校出賽摘2金1銀 湯智鈞：歡呼愈多愈想表現

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
湯智鈞在母校明德高中學弟妹面前射下全運會男子組個人賽金牌。圖／全運會提供
湯智鈞在母校明德高中學弟妹面前射下全運會男子組個人賽金牌。圖／全運會提供

今年在東京奧運射下男團銀牌、男子個人賽第4名的「湯包」湯智鈞，今年全運會不僅是地主選手，射箭賽事還是在他的母校明德高中舉行，儼然成為個人主場，在今天奪下個人賽金牌後就有不少學弟、學妹上前要求合照，讓他直言有在家比賽的感覺。

今年東京奧運後人氣暴漲的湯智鈞，這次回到讀了6年（國、高中部）的母校明德高中參加全運會射箭賽事，成為校內師生關注的焦點，在今天個人賽比賽過程中，就有不少學生在老師帶領下到場邊觀賽，為他與同樣畢業於明德的雷千瑩加油打氣，賽後更引發學弟妹爭相合照。

在今天金牌戰擊敗同樣代表新北市出賽的蘇于洋，拿下全運會生涯首面個人賽金牌後，湯智鈞也直言，這幾天賽事有不少學弟妹到場加油，讓他覺得有在家比賽的感覺，他也透露過去面對大場面總會發抖的他，在經過奧運洗禮後出現改變，「現在我是場邊加油聲音越大，我就愈想表現，腦袋也愈清晰。」

在今年東京奧運後人氣暴漲，也讓湯智鈞發生不少有趣的事情，包括走在路上被民眾叫住，也嘗試了不少拍攝活動，不過他也笑稱自己還是比較喜歡當選手，「接下來我還是會繼續調整，讓自己愈來愈好，目標當然就是奧運金牌。我總是告訴自己，沒有最好，只有更好。」

今天女子個人賽則由18歲的邱意晴射退同樣代表桃園市出賽的彭家楙，上屆全運會在32強就止步的邱意晴表示，能夠拿下金牌，還是擊敗被她當作學習對象的彭家楙，確實是預料之外，不過她也表示接下來將會把目標放在亞運選拔上，「希望能跟學姊一起參加。」

湯智鈞 全運會 亞運

延伸閱讀

全運會／東奧留遺憾暫 雷千瑩選手生涯未完待續

全運會／湯智鈞男子個人賽摘金 本屆2金、1銀作收

全運會／鄧宇成16強出局 力拚亞運選拔再披國手戰袍

全運會／東奧隊友鄧宇成對決湯智鈞 北市勝新北摘金

相關新聞

丹麥羽賽／東奧金牌打頭陣 麟洋配開紅盤

東京奧運摘下中華代表團第2面金牌的羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，延續湯姆斯盃全勝氣勢，今天在丹麥公開賽首戰以2...

全運會／奧運奪銅添自信 黃筱雯預約世錦賽金牌

東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的台北市女將黃筱雯，今天兵不血刃就迎接110年全運會金牌，她最終戰才進到賽台，台中市對手王...

全運會／分享抗癌獲正面回饋 陳念琴更有力量

東京奧運連莊國手的拳擊女將陳念琴，日前公布東京奧運前罹患何杰金氏淋巴癌的抗癌過程，消息一出震撼體壇，今天全運會仍展現「女...

全運會／產子、奪金無縫接軌 媽媽拳手打下3連霸

去年10月迎接寶貝兒子出生，台北市拳擊女將賓夢婕只花半年就甩肉將近20公斤，重回51公斤級戰場，今天更在110年全運會完...

全運會／東奧留遺憾暫 雷千瑩選手生涯未完待續

今年東京奧運在女子射箭個人賽於64強止步後，讓「雷母」雷千瑩一度輾轉難眠，甚至失落了一個多月的時間，不過在這次的全運會上...

全運會／泳完5金 黃渼茜每上回歸OL

從高中就是「時間管理大師」，台北市的東京奧運國手黃渼茜進入台灣大學仍在課業和游泳中找平衡，今年結束110年全運會所有賽程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。