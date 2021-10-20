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全運會／東奧留遺憾暫 雷千瑩選手生涯未完待續

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
雷千瑩在全運會拿下2金、1銅，並透露將會暫延退休計畫。圖／全運會提供
雷千瑩在全運會拿下2金、1銅，並透露將會暫延退休計畫。圖／全運會提供

今年東京奧運在女子射箭個人賽於64強止步後，讓「雷母」雷千瑩一度輾轉難眠，甚至失落了一個多月的時間，不過在這次的全運會上她一舉拿下2金、1銅佳績後表示，因為在奧運留下遺憾，讓她決定先暫緩退休計畫，讓選手生涯「未完待續」，希望能在選手道路上繼續突破。

雷千瑩這次全運會回到母校明德高中出賽，並在日前拿下女團與混雙雙金成績後，今天個人賽也射下一面銅牌，個人以2金、1銅成績作收，表現僅次於拿下2金、1銀的明德學弟湯智鈞

雷千瑩表示，在東京奧運成績不如預期，返台後她花了1個多月沈澱心情，甚至在隔離旅館期間還一度徹夜難眠，「我原本想說如果在奧運有不錯的成績，考慮從日本回來後就投入傳承的工作，不過這次稍微有點遺憾，希望未來還有機會繼續突破。」

確定延續選手生涯後，雷千瑩也隨即投入全運會備戰，且這次全運會比賽場地還是在她最熟悉的母校明德高中，讓她直言感到相當興奮，「很開心全國最大的比賽能在這邊比，當然還是會有壓力，但想要有好表現，就是回歸到原始，壓力大的時候如何調整自己。」

雷千瑩表示，在全運會後也將參加總統盃以及亞運選拔賽，不過她也直言看到年輕世代的水準愈來愈好相當開心，「現在年輕選手實力水準越來越好與穩定，有機會經驗傳承還是會與他們分享，希望有很好的銜接。」

全運會 雷千瑩 湯智鈞

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