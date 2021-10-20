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全運會／田徑好手羅佩琳400跨欄5連霸 台東縣累計10金
新北市主辦的110年全國運動會，今天進入倒數第二天賽程，台東縣代表隊女子田徑好手羅佩琳，在400公尺跨欄以60秒32奪冠，完成全運會該項5連霸輝煌紀錄，另外，被看好有奪冠實力的陽伯恩在男子鉛球「銀」恨；累計台東縣代表隊共獲10金9銀7銅， 暫排第9。
110全國運動會台東縣代表隊金牌選手，有男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華、女子組柔道第二級莊琇茹選手、男子組柔道第三級莊尚晉選手、女子組角力自由式第一級林詠薰選手、男子組柔道第五級張巍逞選手、女子舉重64公斤級郭婞淳，(挺舉100公斤，抓舉122公斤，總和222公斤)均破大會紀錄、女子組田徑100公尺跨欄林詩亭、公開男生組柔道第六級林聖凱、男子組自由式第五級王紹文選手和今天的女子組田徑400公尺跨欄羅佩琳。
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