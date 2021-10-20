快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／田徑好手羅佩琳400跨欄5連霸 台東縣累計10金

聯合報 / 記者潘欣中／台東即時報導
台東縣代表隊女子田徑好手羅佩琳（左二），在全運會400公尺跨欄以60秒32奪冠，完成5連霸輝煌紀錄。圖／台東政政府提供
台東縣代表隊女子田徑好手羅佩琳（左二），在全運會400公尺跨欄以60秒32奪冠，完成5連霸輝煌紀錄。圖／台東政政府提供

新北市主辦的110年全國運動會，今天進入倒數第二天賽程，台東縣代表隊女子田徑好手羅佩琳，在400公尺跨欄以60秒32奪冠，完成全運會該項5連霸輝煌紀錄，另外，被看好有奪冠實力的陽伯恩在男子鉛球「銀」恨；累計台東縣代表隊共獲10金9銀7銅， 暫排第9。

110全國運動會台東縣代表隊金牌選手，有男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華、女子組柔道第二級莊琇茹選手、男子組柔道第三級莊尚晉選手、女子組角力自由式第一級林詠薰選手、男子組柔道第五級張巍逞選手、女子舉重64公斤級郭婞淳，(挺舉100公斤，抓舉122公斤，總和222公斤)均破大會紀錄、女子組田徑100公尺跨欄林詩亭、公開男生組柔道第六級林聖凱、男子組自由式第五級王紹文選手和今天的女子組田徑400公尺跨欄羅佩琳。

田徑 郭婞淳 舉重

延伸閱讀

全運會／分享抗癌獲正面回饋 陳念琴更有力量

全運會／奧運奪銅添自信 黃筱雯預約世錦賽金牌

全運會／湯智鈞男子個人賽摘金 本屆2金、1銀作收

全運會／鄧宇成16強出局 力拚亞運選拔再披國手戰袍

相關新聞

丹麥羽賽／東奧金牌打頭陣 麟洋配開紅盤

東京奧運摘下中華代表團第2面金牌的羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，延續湯姆斯盃全勝氣勢，今天在丹麥公開賽首戰以2...

全運會／奧運奪銅添自信 黃筱雯預約世錦賽金牌

東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的台北市女將黃筱雯，今天兵不血刃就迎接110年全運會金牌，她最終戰才進到賽台，台中市對手王...

全運會／分享抗癌獲正面回饋 陳念琴更有力量

東京奧運連莊國手的拳擊女將陳念琴，日前公布東京奧運前罹患何杰金氏淋巴癌的抗癌過程，消息一出震撼體壇，今天全運會仍展現「女...

全運會／產子、奪金無縫接軌 媽媽拳手打下3連霸

去年10月迎接寶貝兒子出生，台北市拳擊女將賓夢婕只花半年就甩肉將近20公斤，重回51公斤級戰場，今天更在110年全運會完...

全運會／東奧留遺憾暫 雷千瑩選手生涯未完待續

今年東京奧運在女子射箭個人賽於64強止步後，讓「雷母」雷千瑩一度輾轉難眠，甚至失落了一個多月的時間，不過在這次的全運會上...

全運會／首創特派員掌握全數賽況 媒體中心準備在地美食

110年全國運動會在新北市！今（16）日晚在新莊體育館隆重開幕，來自22縣市各種運動頂尖好手，將展開一連6天高水準競技。考量疫情及防疫安全，本屆全運會雖然不開放觀眾入場觀賽，但大會安排多項賽事透過直播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。