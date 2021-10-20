全運會／產子、奪金無縫接軌 媽媽拳手打下3連霸

去年10月迎接寶貝兒子出生，台北市拳擊女將賓夢婕只花半年就甩肉將近20公斤，重回51公斤級戰場，今天更在110年全運會完成3連霸，堪稱國內最強的媽媽拳手。

過去是國手常客的賓夢婕，上屆全運會打下51公斤級連霸後，因傷無緣東奧選拔，但失落沒太久就發現肚子裡懷上新生命，不過升格母親後她休息兩個月就回到賽場，為110年全運會準備。

年底將迎接34歲生日的賓夢婕透露，產期體重一路飆升，巔峰期將近70公斤，當時看到鏡子都有點不敢置信，「那是不會遇見的數字，自己也懷疑，能回來嗎？」但她只花半年就找回選手時期的狀態，今天金牌戰也以3：2力退彰化縣莊凱婷，迎接生涯第5面全運會金牌。

34歲的年紀在技擊運動已是老將，賓夢婕再加上媽媽身分，更顯得這面金牌可貴；周六將慶祝兒子1歲生日的她提到，要感謝平常有娘家當「神隊友」後援，才能身兼多重角色。

她笑說：「我媽媽希望我趕快退休，但我自己還是很喜歡這項運動。」她曾經有奧運夢，今年東奧國手吳詩儀是她昔日陪練員，兩人備戰全運會時也會一起練習，不過她現在已經有了兒子當重心，對沒能實踐的奧運夢並不會有太大遺憾。

產後復出仍打下51公斤級金牌，賓夢婕兩年後的台南全運會是否繼續挑戰連霸？她擺擺說現在很沒設定，「先休息一下，陪小孩子，之後再打算。」

台北市成全運會拳擊場大贏家，賓夢婕和東京奧運銅牌得主黃筱雯分別在51公斤級和54公斤級完成連霸，東奧國手吳詩儀也打下64公斤級金牌，5個量級就包辦3金。