丹麥羽賽／東奧金牌打頭陣 麟洋配開紅盤

東京奧運摘下中華代表團第2面金牌的羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，延續湯姆斯盃全勝氣勢，今天在丹麥公開賽首戰以21：14、21：18拍下馬來西亞新組合吳蔚昇／劉雋程，晉級第二輪。

「麟洋配」2021年堪稱豐收年，年初3站在泰國舉行的賽事全部打下冠軍，東京奧運雖在小組賽首戰敗陣，但「從地獄爬回來」後一路連勝，最終不但闖進金牌戰，還帶回中華羽球隊史上第一面奧運金牌，寫下新頁。

東奧後兩人稍作休息，從男子團體大賽湯姆斯盃重回國際賽場，中華隊雖沒能晉級，但「麟洋配」出賽的3場比賽都打下勝利，丹麥羽賽也延續連勝，只花32分鐘就拍下馬來西亞對手。

混雙組合李哲輝／許雅晴同時間在第2球場面對地主組合，李許配在瓦解對手一個「賽末點」下演出逆轉勝，以21：18、15：21、22：20拿到第二輪門票。

今天共有一共有6組台將登場，兩組雙打開出紅盤後，包括「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都要迎接首戰，其中王子維的賽事被安排在轉播場，MOD愛爾達體育三台將直播賽事。