全運會／分享抗癌獲正面回饋 陳念琴更有力量

東京奧運連莊國手的拳擊女將陳念琴，日前公布東京奧運前罹患何杰金氏淋巴癌的抗癌過程，消息一出震撼體壇，今天全運會仍展現「女戰神」氣勢的她分享說，希望自己的故事給許多抗癌患者正面力量。

「我是教友，知道有病友需要鼓勵和力量，所以分享能量。」陳念琴承認，把抗癌過程公布，多少也有些緊張，但得到很多正面回饋，還有罹患白血病的高中田徑選手受她故事感動，從放棄到重新對抗病情，讓她也得到很多感動，「能為社會有些貢獻，是很棒的！」

她2019年6月就發現身體不對勁，但病情成最高機密，拳擊隊上僅少數人知情，連陪練員都不清楚狀況，她解釋說不想影響東奧前團隊的備戰氣氛，也不想讓東奧對手知道自己狀況，連10月1日公布抗癌故事都是特別規劃過的時間。

「東奧剛結束時，大家都很關注運動員，想讓更多人看到運動員，而且10月也是個感恩的月份，所以這時才公布。」從小細節就展現貼心一面的陳念琴，面對外界時總是笑口常開，傳遞正能量，但她也承認知道罹癌後數不清哭過幾回，但內心有著堅定的奧運夢想，她笑說：「當夢想比恐懼大時，就無所畏懼了。」

經過8次化療，陳念琴已經戰勝癌細胞，目前就是固定回診，今天拿下全運會75公斤級金牌的過程更是毫無懸念；鬼門關前走一遭，她現在對拳擊的熱愛更深，12月世錦賽已經放話「把金牌拿回來」，要以「陳念琴2.0」版再登國際賽場。