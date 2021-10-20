全運會／奧運奪銅添自信 黃筱雯預約世錦賽金牌

東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的台北市女將黃筱雯，今天兵不血刃就迎接110年全運會金牌，她最終戰才進到賽台，台中市對手王靖蓉團隊就丟出毛巾，讓黃筱雯一拳未出就完成女子54公斤3連霸。

兩年前全運會，黃筱雯金牌戰也是對手直接舉白旗，賽前熱身、準備一切照舊的她邊收拾邊說：「很想打，能打也是想打，不是很開心。」

奧運因縮減量級，身高177公斤的黃筱雯將體重控制到51公斤，全運會回到54公斤，不需控制體重成她最開心的事，不過奧運銅牌的壓力也是她要面對的新課題。

「有壓力，但就慢慢去調適，做好自己本份。」黃筱雯透露，奧運後知名度提升不少，過去常去的餐廳都會被老闆認出，也多了些粉絲，不過她不太受外界影響，最重要是自己心裡那一關。

「以前比較膽小，企圖心比較少，現在慢慢把目標放大。」黃筱雯提到，奧運成績提升不少自信，像過去她參加國際賽會說目標是「奪牌」，這是面對12月的世錦賽，她就可以直接說出「奪金」設定。

黃筱雯教練劉宗泰補充說，愛徒除了信心提升，技術面也有持續進化，像是靈活度、速度和力量等，組合拳威力也有增加，世錦賽是很好的檢視機會，但也提醒愛將「得失心別太重」，先做好自己本份。