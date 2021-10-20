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全運會／湯智鈞男子個人賽摘金 本屆2金、1銀作收

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
湯智鈞射下男子組個人賽金牌，本屆全運會收下2金、1銀佳績。圖／全運會提供
湯智鈞射下男子組個人賽金牌，本屆全運會收下2金、1銀佳績。圖／全運會提供

110全運會射箭今天在新北市明德高中進行個人決賽，身為地主的東奧國手湯智鈞雷千瑩都順利闖進到準決賽，但雷千瑩遭到挑戰3連霸的彭家楙於4強賽擊退，最終以銅牌成績作收，湯智鈞則在金牌戰射落蘇于洋，本屆賽事以2金、1銀作收。

畢業於明德高中，且今年都代表新北市參加全運會的雷千瑩與湯智鈞，日前剛在混雙賽事聯手拿下金牌，兩人今天於個人賽分頭進擊，且都一路殺進到男、女子組4強賽。

雷千瑩在4強賽遭遇代表桃園市，今年將挑戰3連霸的彭家楙，彭家楙在首局首箭一度射出5分箭，反觀雷千瑩在場邊學弟妹的加油聲中，第一局就射出10分、10分、9分，率先搶下2分局分；不過彭家楙重新調整步調後一路直追，最終反倒在第五局成功逆轉，以6：4搶下金牌戰門票。

女子組金牌戰彭家楙與邱意晴上演桃園市內戰，雙方在前四局設完戰成4：4平手，第五局年僅18歲的邱意晴扛著壓力射出2支10分箭，以6：4粉碎了彭家楙的3連霸美夢。

男子組金牌戰則由湯智鈞與蘇于洋上演新北內戰，最終湯智鈞以7：1勝出，全運會以2金、1銀作收，成為今年射箭場最大贏家。

女子組銅牌戰，雷千瑩在一度0： 4落後的情況下，最終將局分扳平並在加射中射出10分箭，以6：5逆轉射下銅牌，男子組銅牌戰則由兩屆奧運國手、桃園市郭振維以6：2擊敗新竹市蔡熏毅，拿下銅牌。

雷千瑩 湯智鈞 全運會

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