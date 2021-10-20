全運會／鄧宇成16強出局 力拚亞運選拔再披國手戰袍

東京奧運射箭國手鄧宇成，今年全運會在幫助台北市拿下男團金牌後，今天的個人賽在16強賽就遭到仁川亞運國手陳信夫射落，本屆賽事以1金成績作收，在全運會結束後鄧宇成除了將回到企業射箭聯賽繼續出賽外，也將參與總統盃和年底的亞運選拔，希望明年能再披上國家隊戰袍。

鄧宇成今年東京奧運與湯智鈞、魏均珩聯手射下男團銀牌，奧運結束返台後他也陸續獲得活動邀約並且休息了將近一個月才恢復訓練，為全運會進行備戰，讓他笑稱這段時間已經把該放的假都放完了。

在日前帶領台北市射下全運會男團金牌後，鄧宇成今天個人賽卻在16強賽就遭到陳信夫以6：4淘汰，無緣再爭得獎牌，不過經過奧運洗禮後的他也已經更能輕鬆看待勝負，他說：「以前都聽學長講，又不是比奧運幹嘛那麼緊張，沒比過奧運時不知道他們在講什麼，但現在已經大概知道是什麼意思了，面對比賽確實也更能放得開。」

鄧宇成在全運會後將回到企業聯賽代表新竹愛山林出賽，接下來也有總統盃和年底的亞運選拔賽，其中亞運選拔前8名選手將能進入培訓隊，前4名選手則將先進入國訓中心進行訓練，鄧宇成也笑稱希望能擠進前4名，明年繼續披上國手戰袍，「我現在已經沒有學籍了，希望以後能專比亞、奧運。」