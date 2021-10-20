病毒才不管你贏過多少冠軍！ 歐美共識：打完疫苗再比賽

未接種疫苗選手能不能參加比賽？歐美體壇都傾向儘速接種，保護自己也保護他人。明年一月的澳網舉辦地、維多利亞州的州長安德魯20日提到，反對未接種疫苗的選手參賽；至於足壇接種比率，義甲、德甲都超過9成，20日將點燃戰火的NBA接種率達96%，冰球NHL更是超過9成9。一切正如安德魯所言「病毒才不管你贏過多少冠軍！」

澳網將要求接種

歐美體壇早就開放球迷入場看球，多數會要求進場者提供疫苗護照，那針對球員部分呢？根據《CNN》報導，明年一月將舉辦澳網的澳洲維多利亞州，州長安德魯20日表態，反對未接種疫苗的選手參賽，表示：「疫情可不會管你的網球排名第幾、也不管你贏過多少大滿貫次數。」這也讓大家擔憂衛冕冠軍喬帥能否參賽，這位生涯20座大滿貫冠軍、澳網衛冕冠軍日前拒絕透露接種狀況。

安德魯後續補充，當局應該也不會發給未接種選手入境簽證，最起碼得配合隔離好幾週，而像F1賽車一級方程式也當如此（明年第三站將是澳洲站），無論多有名氣或是商業價值多高的運動員，想入境就得配合防疫要求，若不願意花費又臭又長的隔離時間，那就接種完疫苗再來。

其他賽事與網壇看法也類似，《衛報》指出，歐洲五大頂級足球聯賽都密切追蹤球員接種率，模範生是義甲與德甲，分別有98%與94%的接種率，英超反而是最差的，但也有8成人員接種過疫苗。

NBA、NHL接種率特高

而大西洋的另一頭、20日將點燃戰火的NBA，雖然開季前以超級球星厄文為首的「拒接種團」鬧得沸沸揚揚，但據《France24網》報導，NBA接種率還是高達96%，主席席佛樂觀提到，這個數字隨著季賽開打還會再增加，他個人希望球員全面接種，NBA裁判協會也認同主席看法；但球員工會仍反對強制性施打，約有5%的選手也還是「拒接種團」。

另外，最高接種率的主流體育聯盟應是美國冰球NHL，《今日美國報》報導，上週剛開季的NHL接種率超過99%，整個聯盟只有不到5名選手沒接種疫苗，聯盟副委員長戴利稱讚，這是很了不起的成果，安全觀賽、安全出賽是重點。

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