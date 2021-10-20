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全運會／成大運動傷害防護團超給力 台南穿金戴銀的利器

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與成大運動傷害防護團隊合作，隨時提供運動傷害防護及賽後肌肉放鬆，讓選手能以最佳狀態應戰。圖／南市教育局提供
台南市教育局與成大運動傷害防護團隊合作，隨時提供運動傷害防護及賽後肌肉放鬆，讓選手能以最佳狀態應戰。圖／南市教育局提供

台南市在今年全運會的成績已獲得21金21銀38銅，金牌數及總獎牌數都超越2年前的表現。台南市長黃偉哲表示，為了落實選手照顧，除了培訓及獎金外更重要的是強化選手健康照護，在賽會期間與成大運動傷害防護團隊合作，在場邊隨時提供運動傷害防護及賽後肌肉放鬆，讓選手能以最佳狀態應戰。

東奧舉重選手陳柏任昨天在男子96公斤級的賽事中，以抓舉161公斤、挺舉197公斤，總和358公斤摘下金牌並達成3連霸，其中抓舉、挺舉及總和均打破他2年前寫下的大會紀錄。

陳柏任表示，東京奧運結束後，一直在重新調整狀態及修正技術細節，比賽前一度感覺腰部尚未完全伸展，擔心影響運動表現，所幸南市的運動傷害防護員協助他調整姿勢，並進行貼紮加強肌肉防護，才讓他能在賽場上發揮實力，接下來將積極加強小肌肉訓練，全力備戰年底的世界盃及明年4月的亞洲盃，力拚亞運參賽資格。

教育局長鄭新輝說，台南市政府自2019年全國運動會起，即導入運動傷害防護計畫，在賽會期間，南市的選手不必與其他縣市排隊等待大會防護員的協助，只要一有狀況，專屬的防護員立即協助處理；這次共有15位防護員在13種高衝擊項目的運動種類場邊待命，進行運動傷害防護及賽後肌肉放鬆。

運動員除了自身努力外，背後支持團隊也很重要，防護團隊除提供賽場上運動傷害緊急處理，也協助選手在最短時間恢復原有競賽水準，以田徑為例，每位選手往往會參加2至3個項目，每項都有預賽、複賽、決賽的賽程要進行，連日比賽下來，若沒有好的恢復，就會影響成績。

在防護員的協助下，除了讓選手迅速恢復生理狀態，也是選手最佳的心理支持。這次台南選手在田徑場上一舉拿下男子400公尺接力金牌，並包辦10項全能金牌與銅牌，每位防護員都同感榮耀。

田徑 陳柏任 舉重

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