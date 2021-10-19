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全運會／黃筱雯克服首局失常 奧運拳擊女將全晉級

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
奧運國手黃筱雯將在今天爭奪金牌。圖／全運會提供
奧運國手黃筱雯將在今天爭奪金牌。圖／全運會提供

110全運會拳擊賽事，我國東奧國手黃筱雯、吳詩儀、林郁婷陳念琴今天在準決賽順利脫穎而出，將在明天全力爭奪金牌；至於男子52公斤級賽事，台北市選手洪傳勛只花40秒擊敗屏東好手潘沂鑫，強勢奪取冠軍賽門票。

台北市拳擊選手洪傳勛，曾三度奪下城市盃冠軍，先前才在全大運52公斤級摘金，國內外賽事都能看見他的身影，今天他在全運首戰，面對來自屏東縣、在全大運49公斤級奪金的潘沂鑫，僅40秒就將對手K.O.。

女子組54公斤級，台北市黃筱雯四強賽第一回合主動攻擊，因裁判裁定比賽而晉級。賽後黃筱雯表示，經過東奧洗禮後，自己面對國內各項賽事，心態更沉穩，以往第一回合較容易失常的狀況，也漸漸克服。她說，全運會後將全力備戰年底於土耳其舉辦的世錦賽，本次全運會也有以賽代訓的意義。

同為種子的新北市選手林郁婷今在女子60公斤級四強賽亮相。經過第一輪，彰化縣賴品樺就「丟毛巾」棄權，林郁婷這次回到母校鶯歌工商出賽，她笑稱現在的環境、設備相較過去，明顯提升，身為畢業校友「在自家門口不能漏氣」。這是她第五度參加全運會，林郁婷明天將挑戰個人第四金。

壓軸登場的新竹縣代表陳念琴，參加女子75公斤級，兩場比賽對手都主動棄權，她回到休息區還被隨隊人員笑稱「汗都沒滴就結束了」，陳念琴本人則覺得相當可惜，原先希望藉由全運會，多和同量級選手切磋，沒想到比賽「開打即結束」。

對於東奧返台後代言、廣告紛紛上門，陳念琴表示，樂見這樣的狀況，透過奧運讓大家更認識拳擊，是相當大的收穫。先前她透過自媒體向粉絲告知自己罹癌一事，陳念琴在全運會也展現樂觀態度，希望透過成功抗癌經驗，鼓勵許多同為疾病所苦的病友。

全運會 陳念琴 林郁婷

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