全運會／6金入帳 王冠閎沒破全國不開心

東京奧運後人氣飆升的台北市「蝶王」王冠閎，110年全運會連同接力報名10個項目，今天倒數第2天再進帳雙金，累積已達6金2銀，不過設定的200公尺自由式全國紀錄沒成功打破，讓他金牌在手卻沒喜悅表情。

主項雖是蝶式，王冠閎第一天賽程就在800公尺自由式打破全國紀錄，今天200公尺自由式也設下破全國的目標，但最終以1分48秒33的成績抵達終點，沒能改寫高雄市安廷耀106年全大運締造的1分48秒10全國紀錄。

王冠閎檢討說，自己策略有些錯誤，「第3個50公尺就要衝，我沒加速，還順順游。」

200公尺自由式上屆冠軍、台中市東奧國手王星皓，原本有機會和王冠閎上演雙雄對決，但王星皓早上預賽意外排在第9位，晚上決賽只能當觀眾；和王星皓頗有私交的王冠閎雖意外衛冕軍沒進決賽，但也不影響自己決賽表現，他強調說：「我就是專注在自己配速。」

明天是全運會游泳賽程最終日，王冠閎將在50公尺蝶式和400公尺自由式繼續挑戰金牌，有望帶著8金出國迎接職業賽季。

王冠閎去年首度加盟ISL國際游泳聯盟，和各國好手同場較勁、訓練下成績不斷突破，為所屬的卡利神鷹隊進帳不少分數，今天卡利神鷹也正式宣布續簽台灣「蝶王」，王冠閎和教練黃智勇組成的團隊11月7日就要飛往荷蘭，預計12月5日回台。