全運會／東奧雙雄對決破局 衛冕軍王星皓沒進決賽自責

上屆全運會包攬6金，包括110年全運會今天登場的200公尺自由式，台中市東京奧運國手王星皓尋求衛冕的第一步卻意外失足，早上預賽僅排第9名，沒能游進晚上決賽，無法和台北市「蝶王」王冠閎上演正面對決。

早上預賽游出1分58秒53的王星皓，和第8名的台中隊友劉昱昇僅差0.04秒，他坦言因戰術設定，早上預賽並沒全力飆速，最後觸壁前還有「放」一些，一念之間就錯過決賽機會。

「上屆金牌淪落到第9名，不勝唏噓啊。」結束今天所有賽程的王星皓已經能自嘲早上的意外失誤，但他也承認，當下陷入自責情緒一段時間，「有點大意，我是滿小心的人，本來想再怎樣都不會發生在自己身上。」

衛冕軍加上東奧國手身份，王星皓沒能游進200公尺自由式決賽成今天全運會游泳池大新聞，許多教練都在討論，王星皓自己也知道「出大事」，但木已成舟，他正向說：「也是個經驗。」

在200公尺自由式迎接本屆第6金的王冠閎也說，對王星皓沒游進決賽有些訝異，有些可惜沒能正面對決。

重拾心情迎接主項200公尺混合式，王星皓這次就將金牌牢牢握到手，不過2分02秒90的成績自己仍不滿意，別說全國紀錄，連原本設定想突破的大會紀錄也沒改寫。

今年全運會連同接力共報名11項的王星皓承認，賽程進入第三天，身體疲勞感愈來愈高，混合式最後出不上力，他開玩笑說也可能少了一趟200公尺自由式決賽，身體熱不夠開。

難得在岸上當觀眾，王星皓透露，若是決賽和王冠閎較勁，良性競爭下相信會有全國新猷誕生，無奈自己失誤，最終只能看王冠閎一支獨秀，反而是二、三名之爭還更激烈。

今天已經比完10個項目，王星皓明天最後一項400公尺自由式還有機會對決王冠閎，他自評機會沒有200公尺自由式大，但已經是最後出賽，仍會放手一拚，盼游出個滿意的成績。