快訊

暖男變渣男？金宣虎「前女友身分若曝光」 形象恐重挫

第12輪三款疫苗179.6萬人完成預約 BNT預約率達7成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／東奧雙雄對決破局 衛冕軍王星皓沒進決賽自責

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台中市的東奧國手王星皓。圖／110全運會提供
台中市的東奧國手王星皓。圖／110全運會提供

上屆全運會包攬6金，包括110年全運會今天登場的200公尺自由式，台中市東京奧運國手王星皓尋求衛冕的第一步卻意外失足，早上預賽僅排第9名，沒能游進晚上決賽，無法和台北市「蝶王」王冠閎上演正面對決。

早上預賽游出1分58秒53的王星皓，和第8名的台中隊友劉昱昇僅差0.04秒，他坦言因戰術設定，早上預賽並沒全力飆速，最後觸壁前還有「放」一些，一念之間就錯過決賽機會。

「上屆金牌淪落到第9名，不勝唏噓啊。」結束今天所有賽程的王星皓已經能自嘲早上的意外失誤，但他也承認，當下陷入自責情緒一段時間，「有點大意，我是滿小心的人，本來想再怎樣都不會發生在自己身上。」

衛冕軍加上東奧國手身份，王星皓沒能游進200公尺自由式決賽成今天全運會游泳池大新聞，許多教練都在討論，王星皓自己也知道「出大事」，但木已成舟，他正向說：「也是個經驗。」

在200公尺自由式迎接本屆第6金的王冠閎也說，對王星皓沒游進決賽有些訝異，有些可惜沒能正面對決。

重拾心情迎接主項200公尺混合式，王星皓這次就將金牌牢牢握到手，不過2分02秒90的成績自己仍不滿意，別說全國紀錄，連原本設定想突破的大會紀錄也沒改寫。

今年全運會連同接力共報名11項的王星皓承認，賽程進入第三天，身體疲勞感愈來愈高，混合式最後出不上力，他開玩笑說也可能少了一趟200公尺自由式決賽，身體熱不夠開。

難得在岸上當觀眾，王星皓透露，若是決賽和王冠閎較勁，良性競爭下相信會有全國新猷誕生，無奈自己失誤，最終只能看王冠閎一支獨秀，反而是二、三名之爭還更激烈。

今天已經比完10個項目，王星皓明天最後一項400公尺自由式還有機會對決王冠閎，他自評機會沒有200公尺自由式大，但已經是最後出賽，仍會放手一拚，盼游出個滿意的成績。

王星皓 王冠閎 全運會

延伸閱讀

全運會／王冠閎200公尺蝶式摘金 莊沐倫50公尺仰式破全國

全運會／第一次報800公尺自由式 王冠閎破全國摘金

全運會／東奧後首戰 王冠閎100公尺蝶式險勝王星皓摘金

中職／王冠閎為中信兄弟開球人氣旺 透露理想情人類型

相關新聞

全運會／選手最終戰奪金 劉威廷吻地謝幕

將東京奧運作為最後一場國際賽，中華跆拳道隊隊長劉威廷在110年全運會後，正式結束超過13年的選手生涯，他在今天所有賽程結...

全運會／黃筱雯克服首局失常 奧運拳擊女將全晉級

110全運會拳擊賽事，我國東奧國手黃筱雯、吳詩儀、林郁婷、陳念琴今天在準決賽順利脫穎而出，將在明天全力爭奪金牌；至於男子...

全運會／6金入帳 王冠閎沒破全國不開心

東京奧運後人氣飆升的台北市「蝶王」王冠閎，110年全運會連同接力報名10個項目，今天倒數第2天再進帳雙金，累積已達6金2...

全運會／東奧雙雄對決破局 衛冕軍王星皓沒進決賽自責

上屆全運會包攬6金，包括110年全運會今天登場的200公尺自由式，台中市東京奧運國手王星皓尋求衛冕的第一步卻意外失足，早...

全運會／客串百米摘銅後跳遠奪金 林昱堂：真的累了

日前在全運會男子100公尺賽場跑出歷年第二傑成績的澎湖縣跳遠好手林昱堂，繼昨天在男子100公尺決賽拿下銅牌後，今天又在男...

全運會／黃士峰相隔3屆再摘金 鄭兆村陷生涯抉擇

110全運會田徑賽事今天舉行男子標槍決賽，最終由奧運國手黃士峰以78公尺18成績摘金，挑戰4連霸的鄭兆村擲出73公尺65...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。