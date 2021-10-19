全運會／客串百米摘銅後跳遠奪金 林昱堂：真的累了

日前在全運會男子100公尺賽場跑出歷年第二傑成績的澎湖縣跳遠好手林昱堂，繼昨天在男子100公尺決賽拿下銅牌後，今天又在男子跳遠決賽以7公尺99的成績抱回金牌，經過兩項賽事的考驗後，林昱堂也直言「真的累了」。

林昱堂日前在全運會男子100公尺預賽跑出10秒24的佳績，躍居我國歷年第二傑，僅次於最速男楊俊瀚，成為這次短跑賽場上的大驚喜，在昨天於男子100公尺決賽跑出10秒38拿下銅牌後，今天他又接續在男子跳遠賽事登場。

林昱堂第二次試跳就在超風速（+2.1）的情況下跳出7公尺99佳績，第5次試跳更是在風速範圍內跳出7公尺95，順利打破林鴻敏所保持的7公尺90大會紀錄，最終也拿下金牌。

林昱堂直言，經過過去兩天在100公尺三趟賽事的出賽，身體確實已經有點疲乏，今天跳遠助跑時也不太順，「身體有點放不開，感覺快抽筋了，不敢全力跑，怕會受傷。」

不過對於跳出7公尺90以上的佳績，林昱堂也坦言算是滿意，「至少把穩定性提高，將成績維持在7公尺80、90左右，不要大好大壞。」

當被問到是否考慮轉項至100公尺時，林昱堂也笑稱還是會專注在跳遠上，但不排斥每年報一場短跑，來檢視自己的速度，「昨天兩趟跑完真的有點受不了了，真的累了，跳遠還是比較輕鬆一點。」