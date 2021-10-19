全運會／黃士峰相隔3屆再摘金 鄭兆村陷生涯抉擇

110全運會田徑賽事今天舉行男子標槍決賽，最終由奧運國手黃士峰以78公尺18成績摘金，挑戰4連霸的鄭兆村擲出73公尺65拿下銀牌，「最速男」楊俊瀚在男子200公尺準決賽跑出20秒61，晉級到明天決賽。

今年東京奧運攜手參戰的黃士峰與鄭兆村在全運會再度同場競技，其中黃士峰在第二、三次試擲就擲出78公尺18的成績取得領先，而全國也是大會紀錄保持人的鄭兆村，在前三擲最佳成績則為第二次試擲的67公尺93，屏東縣吳宗倫則是在第三擲擲出68公尺45暫居第2名。

比賽進入後三擲後，鄭兆村分別擲出66公尺98、68公尺27和73公尺65，雖然無法撼動黃士峰的金牌，但仍是超越吳宗倫的68公尺45，以銀牌成績作收。

黃士峰與鄭兆村近來都受到傷勢影響，表現雖然都不如巔峰時期，不過9月底才開刀的黃士峰也直言，在只練三周的情況下能擲出如此成績，已經是超乎預期，而他前一次在全運會摘金已經是102年的台北全運會，接下來三屆賽事都由鄭兆村摘金。

至於右手肘韌帶斷裂的鄭兆村，目前除了陷入開刀與不開刀的兩難局面，生涯也面臨抉擇點，「我現在如果開刀，基本上明年亞運就來不及參加了，如果之後不練了，因為傷勢也不會影響生活，可能就考慮不開刀了。」