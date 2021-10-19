聽新聞
test
0:00 / 0:00
全運會／黃士峰相隔3屆再摘金 鄭兆村陷生涯抉擇
110全運會田徑賽事今天舉行男子標槍決賽，最終由奧運國手黃士峰以78公尺18成績摘金，挑戰4連霸的鄭兆村擲出73公尺65拿下銀牌，「最速男」楊俊瀚在男子200公尺準決賽跑出20秒61，晉級到明天決賽。
今年東京奧運攜手參戰的黃士峰與鄭兆村在全運會再度同場競技，其中黃士峰在第二、三次試擲就擲出78公尺18的成績取得領先，而全國也是大會紀錄保持人的鄭兆村，在前三擲最佳成績則為第二次試擲的67公尺93，屏東縣吳宗倫則是在第三擲擲出68公尺45暫居第2名。
比賽進入後三擲後，鄭兆村分別擲出66公尺98、68公尺27和73公尺65，雖然無法撼動黃士峰的金牌，但仍是超越吳宗倫的68公尺45，以銀牌成績作收。
黃士峰與鄭兆村近來都受到傷勢影響，表現雖然都不如巔峰時期，不過9月底才開刀的黃士峰也直言，在只練三周的情況下能擲出如此成績，已經是超乎預期，而他前一次在全運會摘金已經是102年的台北全運會，接下來三屆賽事都由鄭兆村摘金。
至於右手肘韌帶斷裂的鄭兆村，目前除了陷入開刀與不開刀的兩難局面，生涯也面臨抉擇點，「我現在如果開刀，基本上明年亞運就來不及參加了，如果之後不練了，因為傷勢也不會影響生活，可能就考慮不開刀了。」
昨天剛拿下100公尺金牌的楊俊瀚，今天則是在男子200公尺賽事進行預賽與準決賽，他在預賽後半段就放慢速度的情況下以22秒11的成績，生涯首度在全運會預賽靠著總成績擇優（小q）晉級，不過準決賽再度提速，以16名參賽選手中最佳的20秒61率先抵達終點，也跨過亞運參賽門檻20秒80，明天決賽將挑戰個人在全運會200公尺的4連霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言