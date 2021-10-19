全運會／跨量級仍踢金 黃鈺仁先不想退役

曾預告東京奧運後結束選手生涯，桃園市跆拳道好手黃鈺仁改變想法，今天踢下110年全運會男子74公斤級金牌的他笑說，現在對國際賽想法是「隨緣」，不排除任何可能。

23歲的年紀不算年長，但2014年南京青年奧運踢下金牌的黃鈺仁卻已「心累」，東奧後就給自己一段時間放鬆，賽前還降了5公斤才順利過磅。

今年跳量級的黃鈺仁坦言，比完東奧就不太想訓練，「不排斥跆拳道，但心態還是會疲勞。」全運會他就選擇跳量級，沒繼續挑戰男子68公斤級4連霸，改參加74公斤級，不過仍一路過關斬將，金牌戰也以14：6踢下新北市劉進崧，寫下連4屆金牌成績。

黃鈺仁雖跨量級參賽，桃園市仍會發出連霸獎金，連同金牌的25萬元，黃鈺仁這面金牌就可進帳85萬元。

喊說「打到最後就沒力」的黃鈺仁提到，東奧後沒正常訓練，重心先放在彰師大研究所課業，也有幫忙彰師大教練蘇泰源帶學校的跆拳道隊，今天4強賽的台北市對手陳亮希就是他有指導的彰師大一年級新生，上演另類的「師徒對決」。

4強賽遭黃鈺仁16：1踢下後，陳亮希一下場就在場邊落淚，黃鈺仁還特別去提點兩句，他笑說：「我在彰師大有拉了6個出來練，全運會也算是個驗收。」