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全運會／10公尺空氣步槍 桃園宋家姐弟檔包雙金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
代表桃園市的宋諭婷今天在全運會10公尺空氣步槍拿下女子組金牌。圖／全運會提供
代表桃園市的宋諭婷今天在全運會10公尺空氣步槍拿下女子組金牌。圖／全運會提供

桃園市射擊隊姊弟檔宋諭婷、宋佳彥，今天奪下全運會10公尺空氣步槍女子及男子個人賽金牌，也幫助桃園市奪下男團金牌與女團銀牌的佳績，其中宋佳彥在男子組賽事與東奧國手呂紹全一路拉鋸，最終射下個人全運會首金也讓他直呼很緊張。

在公西靶場舉行的全運會射擊賽事，10公尺空氣步槍男子組決賽，一開始由力拼衛冕的台北市呂紹全領先，隨後被桃園市宋佳彥超車，雖然呂紹全一直緊追，沒有讓分差擴大，但最終仍由宋佳彥摘金。

宋佳彥賽後表示，這是第一次參加全運會，又對上實力堅強的奧運選手，心情其實很緊張，在每一發射擊之後，都對自己做不好的地方加以調整，也一直深呼吸，告訴自己別緊張，穩穩地做好每一步。 

10公尺空氣步槍女子組決賽，桃園市宋諭婷與新北市陳淇爭金牌，在第24發時雙方還戰成平手，決戰第25發，最後宋諭婷射出10.9滿分摘金。

賽後宋諭婷表示，其實今天一直很緊張，但很開心，有發揮平時實力，最後關鍵一發時，一直想著基本動作，最後穩穩射出10.9滿分。談起弟弟宋佳彥今天也摘金，她也很替弟弟開心，平時雖然不在一起訓練，但都會為弟弟出課表，也會討論場上遇到的問題，宋家姊弟今為桃園市拿下3金、1銀，堪稱射擊場最大贏家。  

不定向飛靶今天進行前75靶，男子組暫由宜蘭縣莊翰霖72靶領先，代表彰化縣的東奧國手楊昆弼71靶緊追在後，女子組由桃園市林怡君68靶暫居領先，25公尺手槍個人賽由高雄市黃宸緯（男子組）、高雄市吳佳穎（女子組）暫居第一。 

全運會 呂紹全 林怡君

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