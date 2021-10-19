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全運會／黃鈺仁跆拳道摘金 斜槓教練盼學弟學妹超越

中央社 / 台北19日電
110年全國運動會跆拳道賽事19日在板樹體育館舉行， 跆拳道對打男子組74公斤級決賽，跆拳道好手黃鈺仁（藍方）力克對手拿下金牌。中央社
110年全國運動會跆拳道賽事19日在板樹體育館舉行， 跆拳道對打男子組74公斤級決賽，跆拳道好手黃鈺仁（藍方）力克對手拿下金牌。中央社

東京奧運結束後，黃鈺仁多了一個助理教練身分，他很享受這個全新的挑戰，今天他在全國運動會男子74公斤量級奪金，有喜悅也有遺憾，他自己看好的學弟，還是輸給了他。

110年新北全國運動會跆拳道項目，今天在板樹體育館進行第3天賽事，東京奧運跆拳道國手、代表桃園市的黃鈺仁，在男子74公斤量級金牌戰，以14比6擊敗新北市的劉進崧，連續4屆全運會摘金。

黃鈺仁說，奧運結束後至今還沒從疲憊的感覺中恢復，他強調，不是身體累，而是心累，至於下一步是否要退休，他話沒說死，只說：「我想先把研究所學業完成。」

事實上，這個學期開始，黃鈺仁已是彰化師大跆拳道隊的助理教練，共有6個選手由他來負責指導，對於這個新的身分和挑戰，「我很喜歡。」

黃鈺仁透露，這次全運會在4強賽交手的陳亮希，就是他在幫忙指導的學弟，當比賽結束學弟以1比16慘敗，賽後難過地流淚，他還提醒對手，要回去再看看兩人對戰時的影片，並回想訓練時他一再提醒過的重點，「我希望他們都可以更好。」

黃鈺仁說，現在的他角色不再只是選手，當然希望自己教出來的學弟可以超過他，他承認：「如果我輸了，當然會有些失望，但也會有更多自豪與成就。」

目前黃鈺仁還不算完全退役，但對於未來是否會繼續參加國家隊選拔，他也還沒完全想清楚，不過他唯一可以確定的是，「我跟過去一樣，還是很喜歡跆拳道。」

黃鈺仁 跆拳道 全運會

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