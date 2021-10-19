快訊

全台229萬戶受惠！基本生活費上修 一家四口可減稅2千元

千元幸運兒來了！第二波「i原券」獎號開出 2組尾數快來對

全運會／自由車公路即時賽 黃亭茵飆出第3金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃亭茵收穫110年全運會第3面金牌。圖／美利達提供
黃亭茵收穫110年全運會第3面金牌。圖／美利達提供

高雄市自由車好手「粉紅小鋼炮」黃亭茵，今天在個人計時公路賽迎接第3面110年全運會金牌，改寫個人紀錄；尋求衛冕的「一哥」馮俊凱卻因爆胎意外，錯失連霸。

黃亭茵今天以36分10秒873成績完成27公里的賽程，每小時平均速度達44.775公里；台北市「張家班」好手張婷婷以37分00秒160奪銀，台中市曾可妡以37分11秒546摘銅。

先前已拿下個人全能賽和個人追逐賽金牌的黃亭茵，今天的第3金對自己有特別意義，她說：「這面金牌對我來說是寫下歷史的一次，因為這是我第一次在全運會拿下3金，代表說自己這一、兩年間的改變有達到成效，很滿意自己的表現，但同時還有很多地方需要修改。」

為準備今天賽事，黃亭茵提前多天到北海岸訓練，對此地多變的風勢早有準備，即使今天前半段一度落後，她仍在後段挽回頹勢，還逐漸擴大領先優勢，終點前2公里的關鍵短坡最終起身晃車衝刺進站，迎接本屆第3金。

33.8公里的男子組部分，台北市杜志濠以51.501公里的均速強勢奪金，成績是39分22秒694，這也是他在本屆全運會的第3金；爭取衛冕的馮俊凱在折返後遭遇破胎，即便機械師即刻更換輪組處理，但意外還是直接衝擊成績表現，無緣頒獎台。

今天雖沒完成連霸任務，馮俊凱明天將在男子公路賽挑戰7連霸，今天排名女子組第4的台中市名將蕭美玉，明天也將尋求女子公路賽衛冕。

黃亭茵 全運會 馮俊凱

延伸閱讀

全運會／選手最終戰奪金 劉威廷吻地謝幕

全運會／橄欖球決賽桃園市不滿判決 賽後與裁判衝突

全運會／雙破全國紀錄直呼意外 陳玟卉：為奧運雪恥

全運會／陳奎儒全運會110公尺跨欄摘金 不滿意未破全國紀錄

相關新聞

全運會／選手最終戰奪金 劉威廷吻地謝幕

將東京奧運作為最後一場國際賽，中華跆拳道隊隊長劉威廷在110年全運會後，正式結束超過13年的選手生涯，他在今天所有賽程結...

全運會／雙破全國紀錄直呼意外 陳玟卉：為奧運雪恥

東京奧運舉重銅牌國手陳玟卉，今天在全運會升級挑戰女子76公斤級，最終以抓舉101公斤打破大會紀錄，挺舉130公斤、總和2...

澳網／澳洲疫苗態度強硬 約克維可能拒絕參賽拚衛冕

澳洲政府官員今天表示，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的網球選手不太可能會取得澳洲簽證。這恐讓喬科維奇...

全運會／自由車公路即時賽 黃亭茵飆出第3金

高雄市自由車好手「粉紅小鋼炮」黃亭茵，今天在個人計時公路賽迎接第3面110年全運會金牌，改寫個人紀錄；尋求衛冕的「一哥」...

全運會／橄欖球決賽桃園市不滿判決 賽後與裁判衝突

全運會橄欖球昨天傳出衝突，桃園市在決賽中因不滿判決，賽後前往裁判組砸椅子、踹人，除執法裁判受傷，就連幫忙勸架的工作人員也...

影／全運會舉重 陳玟卉雙破全國

東奧舉重銅牌選手陳玟卉今天在全運會舉重女子76公斤級，以抓舉101公斤、挺舉130公斤及總和231公斤，三破大會紀錄，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。