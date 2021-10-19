全運會／自由車公路即時賽 黃亭茵飆出第3金

高雄市自由車好手「粉紅小鋼炮」黃亭茵，今天在個人計時公路賽迎接第3面110年全運會金牌，改寫個人紀錄；尋求衛冕的「一哥」馮俊凱卻因爆胎意外，錯失連霸。

黃亭茵今天以36分10秒873成績完成27公里的賽程，每小時平均速度達44.775公里；台北市「張家班」好手張婷婷以37分00秒160奪銀，台中市曾可妡以37分11秒546摘銅。

先前已拿下個人全能賽和個人追逐賽金牌的黃亭茵，今天的第3金對自己有特別意義，她說：「這面金牌對我來說是寫下歷史的一次，因為這是我第一次在全運會拿下3金，代表說自己這一、兩年間的改變有達到成效，很滿意自己的表現，但同時還有很多地方需要修改。」

為準備今天賽事，黃亭茵提前多天到北海岸訓練，對此地多變的風勢早有準備，即使今天前半段一度落後，她仍在後段挽回頹勢，還逐漸擴大領先優勢，終點前2公里的關鍵短坡最終起身晃車衝刺進站，迎接本屆第3金。

33.8公里的男子組部分，台北市杜志濠以51.501公里的均速強勢奪金，成績是39分22秒694，這也是他在本屆全運會的第3金；爭取衛冕的馮俊凱在折返後遭遇破胎，即便機械師即刻更換輪組處理，但意外還是直接衝擊成績表現，無緣頒獎台。

今天雖沒完成連霸任務，馮俊凱明天將在男子公路賽挑戰7連霸，今天排名女子組第4的台中市名將蕭美玉，明天也將尋求女子公路賽衛冕。