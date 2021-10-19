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全運會／選手最終戰奪金 劉威廷吻地謝幕

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
劉威廷（左）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供
劉威廷（左）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供

將東京奧運作為最後一場國際賽，中華跆拳道隊隊長劉威廷在110年全運會後，正式結束超過13年的選手生涯，他在今天所有賽程結束後跪地親吻場地，告別選手身分，準備邁入人生新旅程。

身高196公分的劉威廷，2016年里約奧運就代表中華隊出征男子80公斤級，東京奧運蟬聯國手，也是代表團4名跆拳道國手中唯一「連莊」的國手，但離站上頒獎台的目標仍沒完成，首戰遭逆轉出局，東奧旅程停在16強。

東奧後就在台體大指導學弟、妹，劉威廷今天在全運會仍主宰戰場，金牌戰更以19：0踢下桃園市王德龍，為彰化縣完成2連霸。

以金牌結束選手生涯，劉威廷透露，金牌戰最後10秒時有閃過念頭，「一個階段就結束了。」他認為就結果論來說，全運會金牌的結果是滿分，但內容頂多80分，不過早有規劃，不會再留戀選手舞台，接續要先完成研究所課業。

從國中開始展露頭角，26歲的劉威廷生涯有超過一半時間都在道場，他笑說原本以為今天會有特別情緒，結果只有最後敬禮時稍微有點感傷，但也是十分享受最後一次的選手身份。

回首超過10年的選手生涯，劉威廷不諱言，奧運沒能打下滿意成績，一直是心中的遺憾，「非常可惜，但人生就是這樣，不一定是努力就會成功，想告訴自己，辛苦了，訓練、比賽，身上大大小小的傷，還是這樣堅持過來，不容易。」

劉威廷（右）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供
劉威廷（右）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供
劉威廷（右）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供
劉威廷（右）選手生涯最終戰在110年全運會踢下男子80公斤級金牌。圖／劉威廷粉絲專頁提供

全運會 跆拳道 中華隊

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