全運會／選手最終戰奪金 劉威廷吻地謝幕

將東京奧運作為最後一場國際賽，中華跆拳道隊隊長劉威廷在110年全運會後，正式結束超過13年的選手生涯，他在今天所有賽程結束後跪地親吻場地，告別選手身分，準備邁入人生新旅程。

身高196公分的劉威廷，2016年里約奧運就代表中華隊出征男子80公斤級，東京奧運蟬聯國手，也是代表團4名跆拳道國手中唯一「連莊」的國手，但離站上頒獎台的目標仍沒完成，首戰遭逆轉出局，東奧旅程停在16強。

東奧後就在台體大指導學弟、妹，劉威廷今天在全運會仍主宰戰場，金牌戰更以19：0踢下桃園市王德龍，為彰化縣完成2連霸。

以金牌結束選手生涯，劉威廷透露，金牌戰最後10秒時有閃過念頭，「一個階段就結束了。」他認為就結果論來說，全運會金牌的結果是滿分，但內容頂多80分，不過早有規劃，不會再留戀選手舞台，接續要先完成研究所課業。

從國中開始展露頭角，26歲的劉威廷生涯有超過一半時間都在道場，他笑說原本以為今天會有特別情緒，結果只有最後敬禮時稍微有點感傷，但也是十分享受最後一次的選手身份。