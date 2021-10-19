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澳網／澳洲疫苗態度強硬 約克維可能拒絕參賽拚衛冕

中央社 / 墨爾本19日綜合外電報導
澳洲政府態度強硬，不打疫苗就無法打澳網，讓球王約克維奇不確定是否將捍衛他在澳網的冠軍寶座。 美聯社
澳洲政府態度強硬，不打疫苗就無法打澳網，讓球王約克維奇不確定是否將捍衛他在澳網的冠軍寶座。 美聯社

澳洲政府官員今天表示，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的網球選手不太可能會取得澳洲簽證。這恐讓約克維奇衛冕澳網、改寫大滿貫賽金盃紀錄之路生變。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，他並不預期明年1月來參加澳洲公開賽的選手，能不用遵守本地的疫苗規範。

安德魯斯說：「我不認為未接種疫苗的網球選手可以取得入境簽證。」他還說：「病毒才不管你網壇排名，或有幾座大滿貫賽冠軍。」

「就算他們取得簽證，也可能必須接受兩星期的隔離，遭遇會與其他選手有別。」

男網世界排名第一的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）坐擁20座大滿貫賽金盃，與瑞士「特快車」費德瑞（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）並列第一。他這週再次婉拒透露自己 COVID-19疫苗接種狀況，並說不確定是否將捍衛他在澳網的冠軍寶座。

主辦澳網的澳洲網球協會（Tennis Australia）婉拒置評。

澳網 約克維奇 Novak Djokovic

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