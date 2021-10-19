全運會／橄欖球決賽桃園市不滿判決 賽後與裁判衝突

全運會橄欖球昨天傳出衝突，桃園市在決賽中因不滿判決，賽後前往裁判組砸椅子、踹人，除執法裁判受傷，就連幫忙勸架的工作人員也受波及，而受傷裁判昨晚已向警局報案。

110年新北全國運動會橄欖球項目，昨天下午在淡水商工進行決賽，比賽結束前，桃園市仍以10比7領先，桃園市在防守時犯規，線審也舉旗告發，接下來新北市完成達陣，以14比10逆轉奪金。

比賽結束後，主審在確認桃園市犯規但不影響對手達陣後，才宣判比賽結果，但桃園市無法接受判決，在頒獎典禮進行中，去找裁判組理論並爆發衝突。

中華橄欖球協會秘書長白維文表示，昨天全運會金牌戰後的確有擦槍走火，且總共歷經數波衝突，他強調，若對比賽結果或判決異議，應尋正常管道提出抗議，而不是大動干戈，現在受傷裁判已向警局報案，接下來會召開審判委員會，針對這起事件進行調查和釐清。

白維文強調，依照規則來看，線審和主審當時的做法並沒有問題，線審依權責舉旗，而主審在新北市選手達陣後也並未立即宣判達陣有效，而是在了解線審舉發的事實後，認定並不影響達陣，才判定達陣有效。

除此之外，白維文也表示，雖然全運會是由新北市主辦，但裁判都是經由協會推薦，因此協會也會諮詢法律顧問，了解協會應當扮演的角色，不會讓自家的裁判受到委屈。