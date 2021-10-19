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全運會／雙破全國紀錄直呼意外 陳玟卉：為奧運雪恥

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
東奧國手陳玟卉以雙破全國紀錄成績拿下全運會金牌。記者侯永全／攝影
東奧國手陳玟卉以雙破全國紀錄成績拿下全運會金牌。記者侯永全／攝影

東京奧運舉重銅牌國手陳玟卉，今天在全運會升級挑戰女子76公斤級，最終以抓舉101公斤打破大會紀錄，挺舉130公斤、總和231公斤雙破全國紀錄的表現奪下金牌，她賽後透露目標原本就設定在打破大會紀錄，破全國紀錄算是意外收穫，也算是為奧運挑戰挺舉130公斤失敗雪恥。

陳玟卉今年在東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤的表現拿下銅牌，在奧運會後陳玟卉也在國內賽事中屢創佳績，日前先是在全大運拿下女子71公斤級金牌，這次全運會更是以新北市地主選手身份，再將金牌留下。

雖然這次挑戰的是76公斤級，不過教練黃達德透露其實陳玟卉賽前體重也才65公斤，對於連續兩屆全運會摘金，陳玟卉透露，在東京奧運結束後因為休息和一些活動邀約，最近一個多月才恢復正規訓練，賽前設定的目標也只有擺在破大會紀錄，對於最終雙破全國紀錄她也笑稱是意外收穫。

今年東京奧運會上，陳玟卉一度在挺舉項目挑戰130公斤失敗，不過今天一舉達陣改寫全國紀錄，她也稱算是成功雪恥，「挺舉算是我的拿手項目，不過在奧運時沒有發揮出來，這次希望能夠突破130公斤這個紀錄。」

教練黃達德指出，陳玟卉過去是一名相當容易緊張的選手，不過如果能夠克服這點，才將邁入舉重選手黃金期的她，未來仍有很大的進步空間，而陳玟卉也說：「現在算是比較能抓到中間（壓力與比賽調適）的平衡點，以前就很容易失衡。」

陳玟卉 全運會 舉重

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