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全運會／挺舉、總和雙破全國紀錄 陳玟卉順利摘金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
陳玟卉拿下全運會舉重女子76公斤級金牌。記者侯永全／攝影
陳玟卉拿下全運會舉重女子76公斤級金牌。記者侯永全／攝影

110新北市全運會舉重今天舉行女子76公斤級賽事，今年在東京奧運拿下女子64公斤銅牌的陳玟卉也以地主選手身份登場，並且以抓舉101公斤破大會紀錄、挺舉130公斤、總和231公斤雙破全國紀錄的表現順利摘金。

陳玟卉今年在舉重亞錦賽舉出3金佳績，並且在取得東京奧運參賽門票後，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤拿下女子64公斤級銅牌。

而這次全運會陳玟卉也以地主選手身份在女子76公斤級出賽，在抓舉項目中，陳玟卉開把就設定在94公斤並輕鬆達成，隨後她更直接向97公斤挑戰成功，並且打破姚季伶的原大會紀錄95公斤，最後一次試舉陳玟卉則是完成101公斤，領先抓舉第二名多達8公斤。

至於挺舉項目，陳玟卉開把就挑戰119公斤，並且順利改寫大會紀錄，也確定金牌提前入袋，第二次試舉她則是挑戰125公斤並面帶笑容的達成，最後一次試舉陳玟卉則是直接挑戰新全國紀錄（原紀錄126公斤）的130公斤，順利達成後，總和231公斤也創下全國紀錄，以三破大會紀錄、雙破全國紀錄的表現摘金。

陳玟卉 舉重 全運會

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