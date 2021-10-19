網球／攜手梅騰絲 謝淑薇第四度獲WTA年終賽女雙門票

台灣網球一姐謝淑薇與比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）合作拿下溫網、印地安泉網賽兩座女雙冠軍後，確定入圍WTA年終總決賽，謝淑薇今天在臉書開心地寫下，「墨西哥年終賽我們來啦」。

台灣網球一姐謝淑薇今年4月開始與比利時女將梅騰絲攜手，共征戰9站賽事，不但在溫布頓網球錦標賽封后，也拿下印地安泉網賽金盃，後者是世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的頂級大賽。

2021年WTA年終總決賽11月10日將在墨西哥瓜達拉哈拉市（Guadalajara）泛美網球中心（PanamericanTennis Center））點燃戰火，在WTA公布謝淑薇與梅丹斯入圍年終總決賽後，謝淑薇今天凌晨也在臉書向球迷分享這項好消息，直喊「墨西哥年終賽我們來啦」。

謝淑薇2013、2014、2019年曾入圍年終賽，且前3次都闖進決賽，並在2013的年終賽封后，這次將是第4次叩關，謝淑薇前2次與中國名將彭帥搭檔，2019年則是與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）合作。