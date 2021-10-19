快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／李晴晴破全國紀錄 田協理事長加碼獎金至12萬

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，吶吼慶祝。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，吶吼慶祝。記者侯永全／攝影

110年全國運動會昨天在田徑場上傳出破全國紀錄的好消息，由日前剛在全大運打破女子跳高全國紀錄的李晴晴，再以1公尺90的佳績刷新自己所保持的全國紀錄，原將獲得獎金6萬元，在田徑協會理事長葉政彥加碼下，最終李晴晴獲得12萬獎金，教練獎金也從3萬提高到6萬。

中華民國田徑協會理事長葉政彥（右2）頒發獎金給李晴晴（左2）與教練孫念祖（右1），並將獎金加碼1倍。 圖／中華民國田徑協會提供
中華民國田徑協會理事長葉政彥（右2）頒發獎金給李晴晴（左2）與教練孫念祖（右1），並將獎金加碼1倍。 圖／中華民國田徑協會提供

李晴晴日前才在台南全大運以1公尺87成績打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，昨天她代表雲林縣在全運會出賽，先以1公尺88再度改寫全國紀錄，之後再向1公尺90挑戰也在第三次試跳過關，儘管最終挑戰1公尺92三跳未過，但精彩表現仍是成為昨天田徑場的焦點。

而李晴晴再度刷新全國紀錄，原將獲得田徑協會頒發6萬元選手獎金與教練孫念祖獎金3萬元，不過田徑協會理事長葉政彥最終決定將獎金加碼，選手獎金為12萬、教練孫獎金6萬，嘉許李晴晴的好表現。

田徑 李晴晴 全大運

延伸閱讀

全運會／王冠閎200公尺蝶式摘金 莊沐倫50公尺仰式破全國

全運會／東奧疙瘩仍在 陳奎儒奪金有遺憾

全運會／陳奎儒全運會110公尺跨欄摘金 不滿意未破全國紀錄

全運會／母親生日破全國紀錄 李晴晴：金牌獻給媽媽

相關新聞

全運會／挺舉、總和雙破全國紀錄 陳玟卉順利摘金

110新北市全運會舉重今天舉行女子76公斤級賽事，今年在東京奧運拿下女子64公斤銅牌的陳玟卉也以地主選手身份登場，並且以...

全運會／李晴晴破全國紀錄 田協理事長加碼獎金至12萬

110年全國運動會昨天在田徑場上傳出破全國紀錄的好消息，由日前剛在全大運打破女子跳高全國紀錄的李晴晴，再以1公尺90的佳...

全運會／台南男子400M接力奪史上首金 背後汗與淚交織

全運會田徑場上台南市傳出捷報，昨晚8點多登場的男子400公尺接力賽激戰中，台南市由林威宇、魏浩倫、鄭博宇及陳玟溥組成的黃...

足球／女足亞洲盃資格首戰 中華隊4：0大勝寮國

為爭取2022女子亞洲盃門票，中華女足在日前前往巴林參加資格賽，並在今天凌晨首場面對寮國的賽事中，靠著陳燕萍、蘇育萱各進...

全運會／網球男單拚衛冕 曾俊欣目標爭積分戰明年澳網

上周才結束隔離，台北市網球好手「夜市球王」曾俊欣先接種第二劑新冠肺炎疫苗，再迎接一一○全運會的衛冕旅程；昨天他先在「世代...

全運會／舉重三項破大會 郭婞淳「手不痛」向教練報喜

東京奧運摘下女子五十九公斤級金牌，台東縣「舉重女神」郭婞淳完成國際大賽「金滿貫」後多元發展，除了練鋼琴、拍攝廣告和時尚雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。