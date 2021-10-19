全運會／李晴晴破全國紀錄 田協理事長加碼獎金至12萬

110年全國運動會昨天在田徑場上傳出破全國紀錄的好消息，由日前剛在全大運打破女子跳高全國紀錄的李晴晴，再以1公尺90的佳績刷新自己所保持的全國紀錄，原將獲得獎金6萬元，在田徑協會理事長葉政彥加碼下，最終李晴晴獲得12萬獎金，教練獎金也從3萬提高到6萬。

中華民國田徑協會理事長葉政彥（右2）頒發獎金給李晴晴（左2）與教練孫念祖（右1），並將獎金加碼1倍。 圖／中華民國田徑協會提供

李晴晴日前才在台南全大運以1公尺87成績打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，昨天她代表雲林縣在全運會出賽，先以1公尺88再度改寫全國紀錄，之後再向1公尺90挑戰也在第三次試跳過關，儘管最終挑戰1公尺92三跳未過，但精彩表現仍是成為昨天田徑場的焦點。

而李晴晴再度刷新全國紀錄，原將獲得田徑協會頒發6萬元選手獎金與教練孫念祖獎金3萬元，不過田徑協會理事長葉政彥最終決定將獎金加碼，選手獎金為12萬、教練孫獎金6萬，嘉許李晴晴的好表現。