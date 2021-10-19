全運會／台南男子400M接力奪史上首金 背後汗與淚交織

全運會田徑場上台南市傳出捷報，昨晚8點多登場的男子400公尺接力賽激戰中，台南市由林威宇、魏浩倫、鄭博宇及陳玟溥組成的黃金接力組合，以40秒03漂亮摘金，寫下台南隊史上第一面400公尺接力金牌的紀錄。教練胡文瑜透露尤其第一棒林威宇是出發前一晚才決定上場，背後是汗水、淚水和面對人生重大抉擇的動人故事，才能組成黃金陣容創造歷史。

男子田徑指導教練胡文瑜表示，這面金牌是在預想中但又很不容易，其中第一棒林威宇是今年全大運一般組 100公尺第一名，他在逆風1.5公尺跑出10秒68技驚全場，但如果在全運會拿下前8名，明年就不能參加一般組，林威宇若繼續參加一般組明年全大運很有機會拿下100公尺、200公尺及400公尺、1600公尺接力4面金牌，最後林威宇決定出賽，並向他表示「練田徑的初衷就是想要挑戰每個階段的最高殿堂，不是躲在舒適圈」，令他非常感動也才能有黃金組合陣容出賽。

林威宇重生的故事，在今年10月3日復辦的全大運中奪下100公尺金牌，胡文瑜教練曾寫下「他，是平凡的勇者-林威宇」文章，看到一個在國中階段優秀選手，到了高中卻得到「跑步失憶症」，完全沒有成績表現，在低潮時沒有放棄田徑，在去年全大運是最接近金牌的一次決賽因得失心太重而錯失金牌，在場邊好好痛哭一場後，今年全大運技驚全場。

胡文瑜說「他的淚水告訴我一個跌倒的故事，留下的汗水使我多了一分責任，淚水與汗水交織出的堅定信念，讓我意識到勇敢追夢的強大張力，唯有不怕輸的精神才能綻放精彩」，短短半個月後，林威宇再扛下第一棒，為台南男子田徑400接力賽再寫上史上第一面金牌紀錄。

台南男子400公尺接力堪稱近年來最強的黃金組合，林威宇和鄭博宇來自金城國中，魏浩倫和陳玟溥是新化國中，都是傳統田徑名校，林威宇目前就讀中華醫大三年級，鄭博宇在國訓中心，魏浩倫新化高工三年級，陳玟溥是台南大學四年級，由台南一路訓練出來的子弟兵，教練胡文瑜也是新化國中田徑隊出身的金牌國手。

胡文瑜說，這面金牌是在預想中，因為最大假想敵花蓮隊有強棒受傷，又在預賽起跑犯規出局，更增添奪金的信心，雖然未達成設定成績40秒內，但已創下台南市男子400公尺接力金牌，他從國手轉為教練，扛下恩師新化國中田徑教練高福榮的棒子，是田徑選手最青黃不接的時期，但背負傳承使命，「頂住壓力沈著應對」，把這面金牌獻給已故恩師高福榮，目標是2023年全運會在台南能再把金牌留下來。