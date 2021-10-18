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全運會／東奧疙瘩仍在 陳奎儒奪金有遺憾

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
東奧國手陳奎儒跑出男子110公尺跨欄金牌。記者侯永全／攝影
東奧國手陳奎儒跑出男子110公尺跨欄金牌。記者侯永全／攝影

東京奧運沒能跑進決賽，成雲林縣跨欄名將陳奎儒內心一塊缺憾；今天全運會他雖以13秒50摘下金牌，但沒達成賽前設定的破全國紀錄目標，賽後難掩失落。

陳奎儒東奧初體驗雖跑進準決賽，但13秒57沒能晉級決賽，讓他在東京落下男兒淚。

全運會是東奧後第一場比賽，他起跑後一路領先，但最後一個欄架出現失誤，最終13秒50的成績，沒能超越自己保持的13秒34全國紀錄。

「動作跑掉了，最後一個欄架到終點，落差有到0.1秒吧。」陳奎儒認為，受傷回來後的成績是有在進步，整體算是及格，但仍不夠滿意，畢竟內心設定的幾個數字都沒能達成。

世界室內田徑錦標賽的達標成績13秒40、世錦賽的達標成績13秒32都是陳奎儒目標，若能跑到13秒32，除能改寫全國紀錄，同樣成績放在今年東奧也能跑進決賽。

「心裡還是有個疙瘩（東奧），想達到奧運前8的水準。」陳奎儒坦言兩個月後的現在仍有些心理陰影，且奧運後就一直為全運會準備，賽前調整狀況也非常好，但今天發揮仍有許多細節需要琢磨。

陳奎儒提到，自己東奧後就沒有任何比賽，多少是有些影響，但新冠肺炎疫情仍未看到終點，「明年也可能是這樣，只能去接受，自己再調整。」

花蓮縣盧浩華以14秒07摘下銀牌，花蓮縣林可威以14秒21奪銅。

陳奎儒 全運會 田徑

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