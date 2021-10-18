全運會／陳奎儒全運會110公尺跨欄摘金 不滿意未破全國紀錄
「台灣欄神」陳奎儒今天全國運動會代表雲林縣出賽，在男子組田徑110公尺跨欄決賽以13秒50摘金，本季最佳，但未能改寫個人所保持的全國紀錄，讓他直呼不滿意。
陳奎儒今年參加東京奧運男子110公尺跨欄，順利晉級準決賽，但準決賽跑出13秒57，無緣決賽，賽後他滿臉淚水，一度難過到說不出話來。
110年全國運動會田徑項目在板橋第一運動場舉行，也是陳奎儒在奧運後的首戰，他今天在男子組田徑110公尺跨欄決賽以13秒50，締造個人本季最佳，收下金牌。
回想起東京奧運，陳奎儒賽後接受聯訪時透露，還是會覺得可惜，「心裡還是會有疙瘩在」，因此原本全運會目標希望打破自己所保持的全國紀錄13秒34。
陳奎儒自認狀況不錯，但因對自己期待比較高，他說：「這兩天還是有太緊張、睡不太飽的情形。」
談到這次表現，儘管陳奎儒自評及格，但仍不滿意，「過程中還是有幾個失誤，導致速度沒那麼流暢」。
陳奎儒表示，原本希望這場能達到世界室內田徑錦標賽的參賽標準（13秒40），可惜未能達標，接下來將放眼明年亞運和世錦賽。
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