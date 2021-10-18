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全運會／母親生日破全國紀錄 李晴晴：金牌獻給媽媽

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影

兩周前的全大運剛跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，雲林縣田徑好手李晴晴今天全運會馬上推進自己紀錄，且是挑戰1公尺90公尺成功，特別的金牌禮物成今天過生日的媽媽最好禮物。

身高168公分的李晴晴，全大運剛跳出1公尺87的全國新紀錄，將蘇瓊月民國78年跳出的1公尺86成績送入歷史；今天她從1公尺75起跳，一跳成功後直接挑戰1公尺81，第3跳成功已改寫大會原紀錄1公尺80。

她接續直接挑戰1公尺88，第一跳就成功，推進自己紀錄後忍不住狂吼慶祝；她繼續挑戰全大運失敗的1公尺90，這次她前兩跳雖失敗，但第三跳順利過竿，儘管1公尺92三跳失敗，仍在家人見證下迎接生涯第一面全運會金牌。

個性開朗的李晴晴透露，全大運成為全國紀錄保持人後，第一個星期都睡不太好，但兩周來加強技術，且會泡水療做好身體恢復，很開心今天再次突破自己。

笑說自己記性不好的李晴晴，受訪到最後突然大叫「我想到了！」，她說：「今天是10月18日，是我媽媽生日，國小時她都會陪我去操場，我想為她而跳，成為她的驕傲！」她的家人今天也坐在看台觀眾席，一起見證歷史時刻。

特別的日子締造特別紀錄，她笑說會將這面全運會金牌吊掛在家中，成為全家人的紀念。

澎湖縣歐旻珩和雲林縣張喬茵同樣跳過1公尺72，第一跳就成功的歐旻珩奪銀，張喬茵摘銅。

雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，吶吼慶祝。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，吶吼慶祝。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，振臂為自己歡呼。記者侯永全／攝影
雲林縣跳高女將李晴晴改寫全國紀錄，振臂為自己歡呼。記者侯永全／攝影

全大運 全運會 田徑

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