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全運會／電競台中盧彥竣丶李承杰 包辦首面金牌銀牌

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市電競選手李承杰（左）盧彥竣包辦全國運動會電競金丶銀牌。圖/江肇國提供
台中市電競選手李承杰（左）盧彥竣包辦全國運動會電競金丶銀牌。圖/江肇國提供

110年度全國運動會在新北，今年首次有混合電子競技項目，今起3天比賽，爐石戰記的金牌丶銀牌都獎落台中，台中市盧彥竣及李承杰擊退強敵，拿下全國運動會首面電競金牌及銀牌！

個人戰首局旗開得勝，盧彥竣第一場對上桃園市、第二場對上新北市都直落3。首場即八強的宜寧中學高三學生李承杰，對上高雄市與桃園市，3：2拉鋸戰最終獲得晉級。兩人也在冠軍戰碰頭，最終由盧彥竣首先搶得3局勝利奪下金牌，李承杰則獲得銀牌，台中包辦全國運動會史上第一面的電競金銀牌。

民進黨市議員江肇國兼台中市電競委員會主委表示，電競項目首次選辦就傳來好消息，史上第一面全國運獎牌由台中市獲得，可見中市推動電子競技運動有成。

江肇國指出，從前市長林佳龍打造電競城市，到市長盧秀燕推「酷運動」推行電子競技，看見台中市代表隊的成功，感謝選手為台中發展電競注入一劑強心針！

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