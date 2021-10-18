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全運會／跳過1公尺90！李晴晴再破全國紀錄
兩周前，雲林縣女將李晴晴才在全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，今天110年全運會她馬上推進個人最佳，先跳出破自己紀錄的1公尺88，緊接著再躍過1公尺90，狂吼迎接金牌。
身高168公分的李晴晴，全大運「畢業戰」跳出1公尺87，將蘇瓊月民國78年跳出的1公尺86成績送入歷史。
首度以全國紀錄保持人身分迎接全運會的李晴晴，今天從1公尺75起跳，一跳成功後直接挑戰1公尺81，第3跳成功已改寫大會原紀錄1公尺80。
她接續直接挑戰1公尺88，第一跳就成功，推進自己紀錄後忍不住狂吼慶祝。
李晴晴繼續挑戰全大運失敗的1公尺90，這次她前兩跳雖失敗，但第三跳順利過桿，立刻將臉埋入墊上慶祝。
連續推進紀錄的李晴晴，再朝1公尺92發起挑戰，雖3跳都沒成功，仍寫下全國新猷。
中華田徑協會馬上宣布，頒發李晴晴台幣6萬元的破紀錄獎金，教練孫念祖3萬元獎金。
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