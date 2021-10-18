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全運會／最速對決 楊俊瀚跑出百米4連霸

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
跳遠專項的林昱堂（右）成男子100公尺大黑馬，威脅楊俊瀚衛冕寶座。記者侯永全／攝影
跳遠專項的林昱堂（右）成男子100公尺大黑馬，威脅楊俊瀚衛冕寶座。記者侯永全／攝影

110年全運會田徑場今天晚上上演「最速對決」，全國紀錄保持人花蓮縣楊俊瀚在跳遠黑馬林昱堂威脅下以10秒29率先衝線，完成男子100公尺4連霸。

主攻跳遠的澎湖縣好手林昱堂，預賽跑出10秒24，僅次於楊俊瀚破大會的10秒22，震驚全場，今天晚上就和楊俊瀚比鄰起跑；他前段還一度領先，之後才被楊俊瀚加速超越，最終林昱堂以10秒38獲得銅牌，屏東縣王偉旭以10秒37奪下銀牌。

楊俊瀚認為，決賽準備狀態沒特別好，不過仍有維持在自己水準，從預賽開始的3趟下來也努力尋求心態突破，「畢竟國內比賽相較比較少，又隔那麼久遇到全運會，大家都會去檢視我，成績也好，秒數上的突破也好，自己也會設下太大的壓力。」

從比賽中去調適，楊俊瀚不讓自己被壓力吞噬，儘管決賽成績沒預賽10秒22出色，但有新面孔林昱堂刺激，也是一種助力。

楊俊瀚提到，不會特別設定林昱堂是跳遠選手，「台灣田徑上有更多人可以去突破，更好的良性競爭，是很好的進步，如果亞洲我們再不進步，會離其他國家愈來愈遠。」他樂見新選手給刺激，「短跑上的選手也會更加把勁充實自己，接力上看能不能有新組合，新的火花。」

林昱堂重頭戲是明天下午5點50分的跳遠決賽，今天先進帳銅牌一面，他大笑說「想都沒想過」，「本來以為第一趟（預賽）完就要去跳遠，我還怕這趟跑不完！」

儘管一度領先，林昱堂強調平常課表和短跑選手不同，自己速耐力和身體素質仍和楊俊瀚等好手有差距，不過能一起競爭的感覺「很不錯」，也不排斥未來組成接力隊，他燦笑說：「我的夢想就是能和學長一起在國際賽跑！」

楊俊瀚（中）完成男子100公尺4連霸。記者侯永全／攝影
楊俊瀚（中）完成男子100公尺4連霸。記者侯永全／攝影

楊俊瀚 田徑 全運會

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