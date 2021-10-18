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網球／終於HOLD不住了！費德勒5年來首度跌出世界前10

聯合新聞網 / 綜合報導
「瑞士特快車」費德勒自今年溫網後就未再出賽，他的世界排名也跌至第11名。 路透
「瑞士特快車」費德勒自今年溫網後就未再出賽，他的世界排名也跌至第11名。 路透

瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）自7月份在溫網八強敗給波蘭新星胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）後就因傷未再出賽，讓他的積分接連被後輩超車。印地安泉大師賽結束後，最新的世界排名也出爐，費德勒5年來首度跌出世界排名前十。

現年已40歲的費爸飽受右膝傷勢所擾，去年打完澳網後2度動刀，缺席整整一年，今年好不容易復出，但在草地賽季膝蓋又受傷，8月份時他就對外宣告自己將三度動刀，必須休息好幾個月不能出賽。長江後浪推前浪，如今費爸的排名逐漸被後輩好手追趕，而這也是他自2017年1月後，首度跌出世界前十，來到第11名。

費德勒在世界前十的排行榜中待了長達967週，為史上最長紀錄。

網球世界球王目前仍為塞爾維亞約克維奇（Novak Djokovic），接續是俄羅斯一哥梅德維夫（Daniil Medvedev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、德國澤瑞夫（Alexander Zverev）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

俄羅斯 希臘 波蘭 瑞士 塞爾維亞

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