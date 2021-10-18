高球／備戰明年亞運打造最強團隊 高協培訓隊6選手海外移訓
中華民國高爾夫協會亞運培訓隊為備戰2022杭州亞運，今(18)日將出發前往佛羅里達州Sean Foley Performance進行為期兩個多月的海外移地訓練。期間配合亞太業餘錦標賽及亞太女子業餘錦標賽賽程。由呂孫儀、陳季群、蘇晉弘、吳純葳、廖信淳、許淮茜等六名選手前往。
Sean Foley曾指導多位頂尖美巡高爾夫職業選手，執教過賈斯汀羅斯(Justin Rose)、丹尼 威爾特(Danny Willett)、卡麥隆 錢普(Cameron Champ)以及大名鼎鼎老虎伍茲(Tiger Woods)。Sean Foley也曾經被選手票選為第一名的高爾夫教練，教學經驗與功績可說是非常豐富。
由於全球疫情狀況起伏，國際賽事紛紛取消與延期，亞太男子及女子錦標賽在最後關頭決定將於11月舉行。為凝聚整體戰力，高爾夫協會安排了6位參賽選手的海外移地訓練，除了在美國基礎訓練以外也透過亞太賽事進行驗收，藉此維持高爾夫競技水準之戰力。
協會此次也安排專業翻譯先行前往美國場勘與後勤安排，包含防疫、食宿以及高爾夫訓練場地等等。另外配合政府防疫措施，已完善歸國後的防疫旅館與交通接駁，希望在疫情艱困的期間能夠兼顧防疫與選手競技水準維持，也希望透過此訓練營能夠讓我國高爾夫選手更上層樓，進而達到2022杭州亞運奪牌目標。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言