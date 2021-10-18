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高球／備戰明年亞運打造最強團隊 高協培訓隊6選手海外移訓

聯合新聞網 / 綜合報導
亞運高球6名培訓選手蘇晉弘、呂孫儀、陳季群、許淮茜、廖信淳、吳純葳(左起)今起出國移地訓練。 中華高協提供
亞運高球6名培訓選手蘇晉弘、呂孫儀、陳季群、許淮茜、廖信淳、吳純葳(左起)今起出國移地訓練。 中華高協提供

中華民國高爾夫協會亞運培訓隊為備戰2022杭州亞運，今(18)日將出發前往佛羅里達州Sean Foley Performance進行為期兩個多月的海外移地訓練。期間配合亞太業餘錦標賽及亞太女子業餘錦標賽賽程。由呂孫儀、陳季群、蘇晉弘、吳純葳、廖信淳、許淮茜等六名選手前往。

Sean Foley曾指導多位頂尖美巡高爾夫職業選手，執教過賈斯汀羅斯(Justin Rose)、丹尼 威爾特(Danny Willett)、卡麥隆 錢普(Cameron Champ)以及大名鼎鼎老虎伍茲(Tiger Woods)。Sean Foley也曾經被選手票選為第一名的高爾夫教練，教學經驗與功績可說是非常豐富。

由於全球疫情狀況起伏，國際賽事紛紛取消與延期，亞太男子及女子錦標賽在最後關頭決定將於11月舉行。為凝聚整體戰力，高爾夫協會安排了6位參賽選手的海外移地訓練，除了在美國基礎訓練以外也透過亞太賽事進行驗收，藉此維持高爾夫競技水準之戰力。

協會此次也安排專業翻譯先行前往美國場勘與後勤安排，包含防疫、食宿以及高爾夫訓練場地等等。另外配合政府防疫措施，已完善歸國後的防疫旅館與交通接駁，希望在疫情艱困的期間能夠兼顧防疫與選手競技水準維持，也希望透過此訓練營能夠讓我國高爾夫選手更上層樓，進而達到2022杭州亞運奪牌目標。

6名培訓選手與高協理事長王政松(中)、新北市體育會主委康國鋒(中右)、台北市體育總會高爾夫協會吳見亨理事長（中左藍衣）。 中華高協提供
6名培訓選手與高協理事長王政松(中)、新北市體育會主委康國鋒(中右)、台北市體育總會高爾夫協會吳見亨理事長（中左藍衣）。 中華高協提供

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